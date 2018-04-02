Будет ли отменено обязательное электронное декларирование для общественных активистов, зависит от решения президента Украины, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" адвокат, менеджер антикоррупционной группы "Реанимационный пакет реформ" Александр Леменов. Леменов: Сейчас произошла конфронтация с общественным сектором Фото: Oleksandr Lemenov / Facebook "То, что говорит президент, – это одно. А то, что они уже год тянут резину, – это совсем другое. Мы видим манипуляции и политические игры президента и его команды. Декларированием власть хотела наказать коллективного антикоррупционера за е-декларации и создание НАБУ. Власть решила сделать мелкую гадость и отомстить антикоррупционерам, обязав подавать декларации. На самом деле, проблемы нет. Большинство активистов показали свое имущество. Как следствие, никаких скандалов не происходит. Почему? Да потому, что у нас нет 700 млн грн налички или 3 км² недвижимости как у нардепов. Нет у нас по 50 ружей или часов разных производителей. Со стороны власти было глупо ожидать, что активисты задекларируют недвижимость в Майами", – отметил адвокат.По его словам, в случае необходимости в Верховной Раде будет необходимое количество голосов для отмены обязательного электронного декларирования для активистов. "Сейчас произошла конфронтация с общественным сектором. К тому же, из-за этой истории власть поссорилась с западными партнерами. Запад продолжает давить. Отменят этот закон или нет – зависит от решения президента. Что бы он сейчас ни говорил. Когда им нужно – они и 300 голосов набирают. То есть если захотят – отменят", – резюмировал Леменов.23 марта 2017 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект №6172, обязав членов общественных организаций с 2018 года подавать электронные декларации. 27 марта президент Украины Петр Порошенко подписал изменения к закону о е-декларациях.22 марта 2018 года Верховная Рада отклонила законопроект №8120, который предполагал отмену введения в действие нормы об обязательном электронном декларировании для активистов общественных организаций.28 марта еврокомиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан раскритиковал Киев за то, что обязательное электронное декларирование активистов не отменили.Порошенко призвал нардепов "услышать аргументацию гражданского общества, наших партнеров, главы государства и принять ответственное решение об отмене электронного декларирования".Депутаты отказались от внеочередного заседания парламента, чтобы рассмотреть этот вопрос. 29 марта послы стран "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) выразили обеспокоенность необходимостью подачи электронных деклараций активистами общественных организаций в Украине, Государственный департамент США призвал отменить "карательный закон".Срок подачи электронных деклараций завершился 31 марта.Председатель Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что этот вопрос рассмотрят в парламенте 3 апреля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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