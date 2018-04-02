В неизвестный выиграл в лотерею $ 521 млн.

Пока победитель еще не заявил свои права на деньги и его личность остается неизвестной, передает со ссылкой на .

Человеку удалось угадать выигрышные номера: 11, 28, 31, 46, 59 и дополнительный Mega Ball - 1, сообщил телеканал News.

Лицо может выбрать, получить ли деньги в течение года или 29 лет. Отмечается, что если победитель лотереи выберет всю сумму единовременно наличными, то он сможет получить только $ 317 млн.

Билет был куплен на одной из заправок LUKoil близ города Ривердейл в округе Моррис.

В руководстве лотереи призывают победителя подписать билет с обратной стороны, сделать копию двух его сторон и хранить его в надежном месте.

Приз является четвертым по величине в истории лотереи, рекордный выигрыш $ 656 млн зафиксировали в 2012 году.

Лотерея Mega Millions проводят в 44 штатах , Вашингтоне и на Виргинских островах.

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