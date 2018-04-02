|На автозаправке продали лотерейный билет с выигрышем $521 млн
|02.04.2018 17:16
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В неизвестный выиграл в лотерею $ 521 млн.
Пока победитель еще не заявил свои права на деньги и его личность остается неизвестной, передает со ссылкой на .
Человеку удалось угадать выигрышные номера: 11, 28, 31, 46, 59 и дополнительный Mega Ball - 1, сообщил телеканал News.
Лицо может выбрать, получить ли деньги в течение года или 29 лет. Отмечается, что если победитель лотереи выберет всю сумму единовременно наличными, то он сможет получить только $ 317 млн.
Билет был куплен на одной из заправок LUKoil близ города Ривердейл в округе Моррис.
В руководстве лотереи призывают победителя подписать билет с обратной стороны, сделать копию двух его сторон и хранить его в надежном месте.
Приз является четвертым по величине в истории лотереи, рекордный выигрыш $ 656 млн зафиксировали в 2012 году.
Лотерея Mega Millions проводят в 44 штатах , Вашингтоне и на Виргинских островах.