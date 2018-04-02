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Уничтожила 45 беспилотников и 6 снарядов: США испытали микроволновую пушку (видео)
02.04.2018 17:17
Уничтожила 45 беспилотников и 6 снарядов: США испытали микроволновую пушку (видео)

Cпециалисты американской оборонной компании Raytheon испытали на одном из военных полигонов новейшую микроволновую пушку, которая крайне эффективно расправляется с беспилотниками и даже снарядами, рассказывает Hi-News, передает Newsader.

Испытания проходили на военном полигоне Оклахомы под названием Форт-Силл. Сама микроволновая пушка носит название High-Powered Microwave (HPM). Творение компании Raytheon смогло дистанционно уничтожить 45 беспилотных летательных аппаратов разных типов и даже 6 минометных снарядов. Особенность системы HPM еще и в том, что она за один выстрел выводит из строя сразу 2−3 беспилотника, расположенных на приличном расстоянии друг от друга. Само видео испытаний пушки доступно ниже.

 

Особенность микроволновой пушки заключается в способе воздействия на объект — в отличие от прямого разрушения боеприпасами или лазерным лучом, микроволновая пушка воздействует на электронные схемы и компоненты устройства, в буквальном смысле слова «выжигая» их изнутри, поясняет Life.

Эксперты подчеркивают, что в будущем существующие передвижные комплексы легко можно будет переоборудовать для работы с HPM.

Стоит отметить, что разработка ведется в рамках программы Министерства обороны США Maneuver Fires Integrated Experiment, которая нацелена на производство недорогих и в то же время эффективных средств борьбы с беспилотниками. В рамках этой программы также создана лазерная пушка HEL (High-Energy Laser). Но она, в отличие от HRM, действует точечно и сбивает одиночные летательные аппараты.

Эксперименты с направленным оружием проводились в США и ранее — оружие под названием ADS (Active Denial System) излучало электромагнитные волны с частотой около 94 ГГц. Направленного излучения было довольно, чтобы человек или группа людей на расстоянии в 250–300 метров начинали испытывать сильную головную боль и другие неприятные ощущения. Испытания системы были прекращены после того, как смонтированная на базу внедорожника антенна с излучателем практически «поджарила» водителя и оператора комплекса, оставив на теле военных тяжёлые ожоги.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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