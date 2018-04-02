Cпециалисты американской оборонной компании Raytheon испытали на одном из военных полигонов новейшую микроволновую пушку, которая крайне эффективно расправляется с беспилотниками и даже снарядами, рассказывает Hi-News, передает Newsader.
Испытания проходили на военном полигоне Оклахомы под названием Форт-Силл. Сама микроволновая пушка носит название High-Powered Microwave (HPM). Творение компании Raytheon смогло дистанционно уничтожить 45 беспилотных летательных аппаратов разных типов и даже 6 минометных снарядов. Особенность системы HPM еще и в том, что она за один выстрел выводит из строя сразу 2−3 беспилотника, расположенных на приличном расстоянии друг от друга. Само видео испытаний пушки доступно ниже.