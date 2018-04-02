Испытания проходили на военном полигоне Оклахомы под названием Форт-Силл. Сама микроволновая пушка носит название High-Powered Microwave (HPM). Творение компании Raytheon смогло дистанционно уничтожить 45 беспилотных летательных аппаратов разных типов и даже 6 минометных снарядов. Особенность системы HPM еще и в том, что она за один выстрел выводит из строя сразу 2−3 беспилотника, расположенных на приличном расстоянии друг от друга. Само видео испытаний пушки доступно ниже.

Cпециалисты американской оборонной компании Raytheon испытали на одном из военных полигонов новейшую микроволновую пушку, которая крайне эффективно расправляется с беспилотниками и даже снарядами, рассказывает Hi-News, передает Newsader.

Особенность микроволновой пушки заключается в способе воздействия на объект — в отличие от прямого разрушения боеприпасами или лазерным лучом, микроволновая пушка воздействует на электронные схемы и компоненты устройства, в буквальном смысле слова «выжигая» их изнутри, поясняет Life.

Эксперты подчеркивают, что в будущем существующие передвижные комплексы легко можно будет переоборудовать для работы с HPM.

Стоит отметить, что разработка ведется в рамках программы Министерства обороны США Maneuver Fires Integrated Experiment, которая нацелена на производство недорогих и в то же время эффективных средств борьбы с беспилотниками. В рамках этой программы также создана лазерная пушка HEL (High-Energy Laser). Но она, в отличие от HRM, действует точечно и сбивает одиночные летательные аппараты.

Эксперименты с направленным оружием проводились в США и ранее — оружие под названием ADS (Active Denial System) излучало электромагнитные волны с частотой около 94 ГГц. Направленного излучения было довольно, чтобы человек или группа людей на расстоянии в 250–300 метров начинали испытывать сильную головную боль и другие неприятные ощущения. Испытания системы были прекращены после того, как смонтированная на базу внедорожника антенна с излучателем практически «поджарила» водителя и оператора комплекса, оставив на теле военных тяжёлые ожоги.