Бывший депутат Государственной Думы России Сергей Марков признал, что его страна не сможет обойтись без украинской газотранспортной системы при импорте голубого топлива в Европу.

Вместе с тем, он придумал странное оправдание этому факту, объяснив свои слова тем, что спрос Запада на российский газ вырос настолько, что мощностей строящегося газопровода «Северный поток-2» попросту не хватит. Свое мнение Марков озвучил в эфире пропагандистской программы «Место встречи» на телеканале НТВ, информирует svodka.net.

«Сейчас возникла еще новая реальность. Итог этой зимы заключается в том, что потребность Европы в российском газе настолько велика, что, по всей видимости, даже «Северного потока-2″ не хватит, и придется нам все равно прокачивать все-таки по этой украинской трубе», — заявил он

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