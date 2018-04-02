Национальный банк с начала года купил на межбанковском валютном рынке 757 миллионов долларов для пополнения международных резервов, передает со ссылкой Макроэкономический и монетарный обзор НБУ за март.

“Увеличение доходности по гривневым инструментами, а также сохранение в целом благоприятной конъюнктуры на мировых рынках положительно влияло на предложение валюты со стороны клиентов банков, а также нерезидентов. Это способствовало укреплению обменного курса гривны и дало возможность НБУ продолжить пополнять международные резервы по операциям по покупке иностранной валюты. Cальдо операций по покупке НБУ иностранной валюты в марте было положительным и составило 376 млн долларов, а с начала года −757 млн ​​долларов”, - говорится в обзоре НБУ.

Напомним, как сообщал НБУ, в феврале 2018 года текущий счет имел незначительное положительное сальдо (9 млн долларов). С начала года профицит текущего счета составлял 128 млн долларов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира