Президент США Дональд Трамп пригласил Владимира Путина посетить Белый дом в Вашингтоне.

Такое предложение, как заявил помощник президента России Юрий Ушаков, Трамп высказал в телефонной беседе с Владимиром Путиным 20 марта, сообщает «Интерфакс».

«Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме», — сказал он журналистам на брифинге.

При этом чиновник уточнил, что возможная дата проведения встречи двух президентов и подготовка к ней сторонами еще не обсуждалась.

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