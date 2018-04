var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4077; coreola.articleid = 239560; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4077] = 4077; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Кто будет вместо Холодницкого, если его отстранят от должности? Его первый заместитель или генпрокурор { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/malyar/kto-budet-vmesto-holodnickogo-esli-ego-otstranyat-ot-dolzhnosti-ego-pervyy-zamestitel-ili-genprokuror-239560.html" }, "headline": "Кто будет вместо Холодницкого, если его отстранят от должности? Его первый заместитель или генпрокурор", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2395/60_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-04-02T18:10:04+02:00", "dateModified": "2018-04-02T18:17:53+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "Главу САП Назара Холодницкого хотят сделать ответственным за неоправданные надежды на антикоррупционную реформу, считает адвокат, эксперт-криминолог Анна Маляр." , "keywords": "Анна Маляр, НАБУ, Назар Холодницкий, САП" } Анна Маляр Украинский юрист, эксперт-криминолог. все материалы автора → Кто будет вместо Холодницкого, если его отстранят от должности? Его первый заместитель или генпрокурор Сегодня 18.10 | комментариев: Украинская политика становится прогнозируемой. Или это технологи и советники устали и прекратили креативить.Давно ждала, что кто-то должен публично ответить за неоправданные надежды на антикоррупционную реформу, создание всех этих антикоррупционных органов, проведение открытых конкурсов, активное сопровождение реформы в СМИ.Кто же мешал им работать, кто же не дал побороть коррупцию? Очевидно, этот кто-то – Холодницкий.Надеюсь, вам стало теперь легче от понимания, почему в Украине все еще высокий, или скорее, сверхвысокий уровень коррупции.Можно долго обсуждать процессуальные особенности его прослушивания и производство по нему. Но ключевых моментов здесь два: Если его отстранят от должности, то кто же будет вместо него до проведения конкурса? В законодательстве ситуация прописана неясно. Поэтому есть два варианта – его первый заместитель или генпрокурор.

Специализированная антикоррупционная прокуратура осуществляет надзор за соблюдением законов Национальным антикоррупционным бюро Украины. А НАБУ, в свою очередь, открыло сейчас уголовное производство в отношении руководителя САП. Это сложная конструкция взаимного контроля, по сути – замкнутый круг. Не бывает идеальных законов, жизнь всегда вносит коррективы. Так же сейчас, как раз возможность для законодателей продумать механизм привлечения руководителя САП к уголовной ответственности так, чтобы это не делал орган, за деятельностью которого он осуществляет надзор. Потому что в украинских реалиях этот механизм может давать сбой, особенно перед выборами. Хочешь – не хочешь, а появляются подозрения в злоупотреблении таким механизмом. Источник: Анна Маляр / Facebook Опубликовано с личного разрешения автора Сводка.нет - Новости Украины и Мира



