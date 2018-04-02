Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин обсудили возможность провести встречу в Белом доме.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, информирует svodka.net.

«Два лидера обсудили встречу в ряде потенциальных мест, в том числе, в Белом доме», — цитирует Сандерс НВ со ссылкой на Вloomberg.

Таким образом, Сандерс прокомментировала сообщение российских СМИ о том, что Трамп во время телефонного разговора от 20 марта пригласил Путина посетить Белый дом в Вашингтоне.

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