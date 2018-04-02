|Трамп и Путин только обсудили возможность встречи в Белом доме
|02.04.2018 17:27
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Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин обсудили возможность провести встречу в Белом доме.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, информирует svodka.net.
«Два лидера обсудили встречу в ряде потенциальных мест, в том числе, в Белом доме», — цитирует Сандерс НВ со ссылкой на Вloomberg.
Таким образом, Сандерс прокомментировала сообщение российских СМИ о том, что Трамп во время телефонного разговора от 20 марта пригласил Путина посетить Белый дом в Вашингтоне.
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