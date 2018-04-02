Как отразятся на составе правительства трагедия в Кемерово и дело «королей госзаказа»



На фото: совладелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов (в центре), подозреваемый по делу о хищениях при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде (Фото: Михаил Терещенко/ТАСС)

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Михаил Делягин Сергей Марков

Дело о миллиардных хищениях «королей госзаказа» — братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых — набирает обороты. В воскресенье, 1 апреля, сотрудники ФСБ и полиции продолжали обыски в рамках уголовного дела, по которому совладельцы группы «Сумма» были арестованы Тверским судом Москвы.

Так, обыск и выемка документов прошли в АО «Якутская топливно-энергетическая компания» и Владивостокском морском торговом порту. Кроме того, была допрошена гендиректор «Суммы» Лейла Маммедзаде, проходящая по делу в ранге свидетеля, и у нее дома был проведен обыск.

Напомним: дагестанских олигархов (Зиявудин Магомедов занимает 63-ю строчку в списке богатейших российских бизнесменов по версии журнала Forbes) подозревают в создании организованного преступного сообщества (ОПС) с целью хищения бюджетных средств в особо крупных размерах, в частности, при подготовке площадок в Калининграде и Санкт-Петербурге под объекты ЧМ-2018.

Как уже писала «Свободная пресса», на федеральном уровне братьев Магомедовых связывают с группой вице-премьера Аркадия Дворковича (его тесть — бизнесмен Хандадаш Рустамов, выходец из дагестанского Дербента) и премьером Дмитрием Медведевым. Кроме того, их связывают с Магомедом и Ахмедом Билаловыми, которые приходятся Магомедовым двоюродными братьями. Билаловых в 2013 году обвинили в срыве строительства ряда олимпийских объектов в Сочи и нецелевом использование кредитов ВЭБа, после чего они сбежали из России.

Дело Магомедовых, надо думать, сильно повлияет на расклад сил в формирующемся кабмине. Вероятнее только, Аркадий Дворкович в новое правительство попросту не войдет. Кроме того, больше не выглядят незыблемыми позиции премьера Медведева. Не исключено, что из-за «дела Магомедовых» либералы в новом кабмине будут играть менее значимую роль.

Кроме того, серьезных перестановок можно ожидать и среди силовиков. Пожар в «Зимней вишне» продемонстрировал крайнюю неэффективность МЧС. Как признал замначальника кемеровского МЧС Павел Кононов, отвечающий в регионе за пожарный надзор, проверки в кемеровском ТЦ носили фиктивный характер. По факту, состояние пожарной безопасности в торговом центре никто не проверял более пяти лет.

Немало вопросов возникло и к Росгвардии. Ее директор Виктор Золотов поручил подчиненным направить в Следственный комитет обращение о привлечении к уголовной ответственности сотрудников кемеровского Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля (ЦЛРРиГК). Как выяснил «Коммерсант», служебная проверка, проведенная после трагедии в «Зимней вишне» силами центрального аппарата Росгвардии, выявила признаки преступления в действиях сотрудников ЦЛРРиГК.

ЧОП «Центр защиты», которому выдали лицензию, как выяснилось, не имел права осуществлять охрану объектов массового пребывания граждан. Причем, владельцами предприятия оказались дети бывшего начальника областного управления вневедомственной охраны — ныне структурного подразделения Росгвардии.

К каким кадровым решениям приведут ЧП последних дней, как теперь выглядит возможный состав нового правительства?

— История с братьями Магомедовыми означает, что Медведев точно не будет премьер-министром, — уверен директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин. — Аркадий Дворкович, я считаю, не является политически значимой фигурой, и в теории может остаться в правительстве. Но поскольку он теснейшим образом связан с «Суммой», скорее только, у него тоже большие проблемы.

Впрочем, надо понимать: еще пара красивых провокаций — и нынешняя ситуация может развернуться. А сейчас все, на мой взгляд, работают в режиме провокаций. Поэтому ничего однозначного — до момента формирования правительства — сказать о его составе нельзя.

Разве что, еще и председатель Счетной палаты Татьяна Голикова не сможет быть премьером — после своего чудовищного заявления об отмене прожиточного минимума (28 марта на коллегии Минфина Голикова заявила, что адресная система социальной защиты должна базироваться не на показателе прожиточного минимума, а на показателе потребительского бюджета; ранее экономисты из команды главы ЦСР Алексея Кудрина предлагали ликвидировать прожиточный минимум, чтобы властям можно было сэкономить за счет отказа от выплаты пенсий и пособий тем, чьи родственники имеют автомобиль или держат домашний скот — кроликов, кур или лошадей, — «СП»). Неслучайно глава Минфина Антон Силуанов так радостно улыбался, когда Голикова об этом вещала.

В реальности, список кандидатов в члены кабмина сокращается. Но опять-таки, говорить что-то окончательное нельзя, поскольку ситуация будет меняться вплоть до последней минуты.

На деле, чем меньше о человеке говорят сейчас, тем больше у него шансов занять ту или иную позицию в правительстве. Просто потому, что против него никто не будет работать. В таких ситуациях побеждает не тот, кто сильней, а тот, кто не привлекает к себе внимания.

«СП»: — Как скажутся на составе кабмина события в «Зимней вишне»?

— Из-за пожара под ударом, я считаю, находится только МЧС. Причем, все сейчас зависит от самих руководителей ведомства: как они будут реагировать, как рапортовать об устранении недостатков и об их выявлении. Они, я считаю, могут выкрутиться — время для этого есть.

— За масштабной атакой на Магомедовых стоит нападение на союзников Медведева, — считает политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. — Причем люди, которые организовали эту атаку, и возможно собираются делить бизнес группы «Сумма», заранее понимают: сильного ответа им не будет. Они почему-то уверены, что у Аркадия Дворковича не будет политической возможности Магомедовых защитить, потому что главный политический друг Дворковича — Медведев — чувствует себя не столь сильным, как прежде.

Во что это выльется, пока трудно сказать. Но, бесспорно, эта ситуация показывает, что может произойти очень существенная смена руководства правительства.

Что до трагедии в «Зимней вишне», она делает смену главы МЧС довольно высокой. К Росгвардии претензий гораздо меньше, поскольку ЧОПами она не занимается. Возможно, охранными структурами все же следует заняться, но тогда перед ведомством нужно поставить соответствующую политическую задачу.

В целом, это очень тревожный звоночек именно Дмитрию Медведеву.

«СП»: — Почему вы не считаете атаку на Магомедовых атакой именно на Медведева?

— Потому что на Владимира Путина невозможно таким путем повлиять. Президент не поддается на давление такого рода. Тут принципиален другой момент: организаторы, повторюсь, твердо знают, что политической поддержки у Магомедовых теперь не будет.

«СП»: — Есть ли надежда, что либералы в новом кабмине будет играть меньшую роль?

— Я так не думаю. «Медведевских» представителей либеральной управленческой элиты могут сменить «кудринские». Посты глав Минэкономики и Минфина, напомню, и сегодня занимают представители гайдаровско-чубайсовского блока.

Замечу, к политике, которую они проводят, имеется масса вопросов, но Владимир Путин их не меняет. Одна из причин такой устойчивости, на мой взгляд — Путин лично доверяет честности Алексея Кудрина, его некоррумпированности. С этой точки зрения, в глазах президента позитивно выглядят и Антон Силуанов, и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«СП»: — Кто может сменить Медведева на посту премьера?

— Скамейка претендентов очень велика. Кандидатами остаются и первый вице-премьер Игорь Шувалов, и Алексей Кудрин, и зампред правительства Дмитрий Рогозин. Плюс кабмин может возглавить кто-то из сильных губернаторов.

Андрей Полунин

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