Координационный совет по вопросам социально ответственной легализации казино и Украинская ассоциация игровой индустрии (УАИИ) подписали меморандум, который предполагает взаимодействие организаций в сфере легализации казино в Украине, передает .

Как сказано в документе, УАИИ будет предоставлять Координационному совету предложения о проведении мероприятий, способствующих легализации казино в Украине на основе идеи социальной ответственности, предоставлять своих экспертов для участия в мероприятиях Координационного совета, готовить экспертные выводы, предложения и комментарии по законодательным и нормативным инициативам, касающимся отрасли.

Координационный совет создан для рассмотрения легализации казино в качестве дополнительного стимула развитию отельного бизнеса и туристической индустрии Украины, социально ответственной легализации казино, позитивно влияющей на международный имидж Украины. В своей деятельности объединение исходит из приоритета принципа социальной ответственности бизнеса, учитывает аспект обязательств Украины перед МВФ в части легализации игорного бизнеса с целью увеличения доходов бюджета. Социально ответственная легализация казино является неотъемлемой частью комплекса мер по борьбе с коррупцией, реализуемых в Украине.

В Координационный совет по вопросам социально ответственной легализации казино входят представители группы DCH Александра Ярославского (в состав активов входит Международный аэропорт «Харьков», 5 * отель, ряд объектов ресторанного бизнеса); сеть отелей Premier Hotels and Resorts (Киев и другие города); столичные luxury отели InterContinental Kyiv и Fairmont Grand Hotel Kyiv, другие заинтересованные компании из разных городов Украины; потенциальные иностранные инвесторы.

Украинская ассоциация игровой индустрии создана в сентябре 2017 года. Целью организации является ведение конструктивного диалога между государством, бизнесом и обществом по вопросам государственного регулирования игорной индустрии, создания ее привлекательности для инвесторов и государственного бюджета, также создание безопасной игровой индустрии для общества и потребителей.

С 2009 года организация, проведение и участие в азартных играх находятся под законодательным запретом, в то время как теневой оборот в этой отрасли оценивается в миллиарды гривен. Ежегодно бюджет недополучает из-за действия моратория на азартные игры и тенизации этой индустрии свыше 5 млд грн.

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