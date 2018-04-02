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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Дональд Трамп во время телефонной беседы с Владимиром Путиным, которая состоялась 20 марта, предложил провести двустороннюю встречу в Вашингтоне, рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

"Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита. Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме", — сказал Ушаков на брифинге.

При этом он отметил, что возможность такого контакта в первой половине года не обсуждалась.

"После этого разговора, который носил конструктивный деловой характер, были затронуты многие вопросы. После этого произошел очередной сбой в наших двусторонних отношениях — высылка шестидесяти дипломатов, закрытие генерального консульства. На этот шаг российская сторона была вынуждена адекватно зеркально отвечать", — подчеркнул Ушаков.

Он добавил, что по этой причине после двадцатого марта вопрос об организации встречи лидеров не поднимался.

В свою очередь в Белом доме заявили, что Трамп обсуждал с Путиным "ряд возможных мест встречи".

Путин и Трамп лично встречались дважды. В июле президенты провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский кризисы. В ноябре Путин и Трамп пообщались "на ногах" на саммите АТЭС в Дананге. Во время встречи они одобрили совместное заявление по Сирии. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону.

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