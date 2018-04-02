Одного из организаторов акций против свалки "Ядрово" в Волоколамске Артема Любимова арестовали за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Артем Любимов в здании суда Фото: Denis Kunaev / Twitter Любимова обвиняют в неповиновении законному распоряжению сотрудникам полиции. В материалах дела говорится, что активиста задержали после звонка человека по фамилии Иванов, сообщившего, что Любимов готовит беспорядки на митинге. На него составили административный протокол, что он "размахивал руками, отказывался предоставить документы и проехать в отдел".Адвокат отметил, что свидетель, находившийся с Любимовым в машине, показал, что тот не препятствовал действиям полиции. Номер телефона, с которого якобы звонил Иванов, – недоступен. Артём Любимов в Истринском городском суде, где сейчас будет рассматриваться дело о непонятном неповиновении неизвестному требованию сотрудника полиции. pic.twitter.com/ZS7lI2yPas — Denis Kunaev (@d_kunaev) 2 апреля 2018 г. 21 марта на мусорном полигоне "Ядрово" близко российского Волоколамска произошел выброс сероводорода. В местном управлении образования с этим инцидентом связали отравление трех десятков учеников местной школы №2.30 марта в МЧС РФ сообщили, что местным жителям выдали первую партию средств индивидуальной защиты и готовятся закупить еще одну партию респираторов. Жители Волоколамска утверждают, что никаких средств защиты власти не предоставляли.31 марта сотрудники уголовного розыска ГУВД Московской области и инспекторы дорожно-постовой службы задержали одного из организаторов митингов против мусорного полигона "Ядрово" Любимова. Активист объявил голодовку.1 апреля в Волоколамске во время акции протеста задержали активистов незарегистрированной партии "Другая Россия". Вскоре их отпустили, заявив, что никаких нарушений нет.Волоколамск расположен в 98 км к западу от Москвы. Население города в 2017 году составляло более 20 тыс. человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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