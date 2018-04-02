|В РФ Суд арестовал на 15 суток организатора акций протеста против мусорного полигона в Волоколамске
|02.04.2018 17:31
|
Артём Любимов в Истринском городском суде, где сейчас будет рассматриваться дело о непонятном неповиновении неизвестному требованию сотрудника полиции. pic.twitter.com/ZS7lI2yPas— Denis Kunaev (@d_kunaev) 2 апреля 2018 г.
21 марта на мусорном полигоне "Ядрово" близко российского Волоколамска произошел выброс сероводорода. В местном управлении образования с этим инцидентом связали отравление трех десятков учеников местной школы №2.30 марта в МЧС РФ сообщили, что местным жителям выдали первую партию средств индивидуальной защиты и готовятся закупить еще одну партию респираторов. Жители Волоколамска утверждают, что никаких средств защиты власти не предоставляли.31 марта сотрудники уголовного розыска ГУВД Московской области и инспекторы дорожно-постовой службы задержали одного из организаторов митингов против мусорного полигона "Ядрово" Любимова. Активист объявил голодовку.1 апреля в Волоколамске во время акции протеста задержали активистов незарегистрированной партии "Другая Россия". Вскоре их отпустили, заявив, что никаких нарушений нет.Волоколамск расположен в 98 км к западу от Москвы. Население города в 2017 году составляло более 20 тыс. человек.
Поделитесь статьей с друзьями