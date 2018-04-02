Еще на позапрошлой неделе стало известно о возможной отставке главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого. В пятницу, 30 марта, в Генеральной прокуратуре сообщили, что направили жалобы в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров на руководителя САП.

Затем спикер ГПУ Андрей Лысенко заявил, что Холодницкий не явился на допрос в прокуратуру, назначенный на 30 марта. А уже спустя час генеральный прокурор Юрий заявил, что будет инициировать увольнение Холодницкого. Почему антикоррупционный прокурор оказался на грани увольнения, передает со ссылкой на .

Информация о том, что Назар Холодницкий может уйти с должности руководителя САП - заместителя генпрокурора, появились в СМИ еще 20 марта. Как утверждали информированные собеседники , причиной было расследование, которое проводилось в отношении Холодницкого со стороны НАБУ под процессуальным руководством департамента ГПУ по расследованию отдельно важных дел в сфере экономики, относящийся к вертикали президента Петра Порошенко. А именно - материалы, которые были обнаружены в результате проведения негласных следственных действий в отношении Холодницкого. Якобы в кабинете главы САП на аквариуме была установлена аппаратура фиксации.

По информации издания, у Холодницкого велась не только просто прослушка, но и видеозапись. "Там очень интересные и очень серьезные материалы. Их уже показывали видео американцам. И они хотели, чтобы он ушел по-тихому", - рассказал информированный источник , и уточнил, что простым выговором в данном случае отделаться сложно. Но по-тихому все же не получилось.

После двух дней молчания, 22 марта, Холодницкий, находившийся на тот момент в командировке в Брюсселе вместе с директором НАБУ Артемом Сытником, подтвердил журналистам, что обнаружил 6 марта в своем кабинете устройства, применяющиеся для скрытого прослушивания. Вместе с тем, Холодницкий не подтвердил, что запись велась именно НАБУ. "НАБУ и САП - единая структура. Поэтому мы должны работать вместе. Я думаю, что здесь какая-то провокация", - говорил Холодницкий. Глава САП также раскритиковал сообщения о его возможной отставке, назвав это "очень хорошей медийно сбалансированной акцией".

27 марта существование расследования в отношении Холодницкого подтвердили и в самой ГПУ. "Действительно, согласно законодательству, Украины вместе с Национальным Антикоррупционном бюро проводила следственные действия. Следственные действия касались руководителя САП Назара Холодницького. Сейчас следственные действия только начинаются", - заявил генпрокурор Юрий в эфире . И уточнил, что только после допросов и экспертиз сможет сказать, есть ли признаки уголовных правонарушений, которые зафиксированы на прослушивающем устройстве, установленном в кабинете Холодницкого.

А уже три дня спустя, 30 марта, в Генпрокуратуре сообщили, что на 10 часов утра вызвали главу САП на допрос в качестве свидетеля в департамент по расследованию отдельно важных дел в сфере экономики ГПУ, который возглавляет Владимир Гуцуляк. Но Холодницкий на допрос не пришел.

Позже в ГПУ заявили, что в рамках уголовного дела, которое вместе с ГПУ расследует НАБУ, направили жалобы на Холодницкого в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров. Жалоба касается дисциплинарных проступков главы САП.

Кульминацией стало заявление генпрокурора Юрия о том, что он будет инициировать снятие Холодницкого с должности. Параллельно издание "Зеркало недели" опубликовало интервью с директором НАБУ Артемом Сытником, в котором он назвал Холодницкого коррумпированным прокурором. По словам директора НАБУ, глава САП мог "сливать" информацию о подготовке обысков, тормозил расследования и давил на прокуроров. Подозрения НАБУ подтвердились, рассказал Сытник, в ходе расследования дела мэра Одессы Геннадий Труханова.

По словам Сытника, на сделанных в кабинете Холодницкого записях не зафиксирована передача денег. "Руководитель САП имеет системный непроцессуальный контакт с лицами, являющимися объектами определенных расследований - бенефициарами фирм, которые проходят в расследованиях НАБУ. И это отнюдь не меньшее зло, чем разовая передача денег. Мы имеем доказательства системного разглашения закрытой информации потенциальным фигурантам или лицам, которых касаются процессуальные действия", - сообщил руководитель НАБУ.

Сытник также сообщил, что на записях речь идет о давлении на суд для принятия незаконных решений. В частности, чтобы суд не рассматривал ходатайство детективов НАБУ о проведении обыска у "лица, являющегося другом Холодницкого". Как утверждает директор НАБУ, на записях зафиксированы, между прочего, неоднозначные действия руководителя САП по делу Труханова, по делу о взятке для и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, а также по расследованиям, связанным с электронными декларациями топ-чиновников. Как уточнил Сытник, записи велись примерно четыре недели.

Глава бюро подтвердил, что НАБУ не могло зарегистрировать дело в отношении Холодницкого, поскольку надзорным прокурором является именно тот, кого это дело непосредственно касается. "На определенном этапе коллеги из Генеральной прокуратуры предложили нам объединить усилия, чтобы получить доказательства. Мы согласились…", – заявил он.

На озвученные заявления отреагировал и Холодницкого. Руководитель САП на своем брифинге сообщил, что будет настаивать на публичном рассмотрении квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров жалобы в отношении него и пообещал ответить на "каждое слово" в жалобе. Он добавил, что заявления Сытника стали для него сюрпризом. Глава САП также показал свое заявление об увольнении, написанное еще 2 декабря 2015 года, в первый день работы, и сказал, что за должность не держится. По словам Холодницкого, все обвинения против него не обоснованы, поскольку он попросту требовал "достаточной доказательной базы от коллег" в тех делах, которыми они занимались. А его коллеги гнались за громкими делами и задержаниями, не думая о доказательной базе.

Холодницкий настаивает, что обязательно докажет свою невиновность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, но только в том случае, если будут демонстрировать не вырезки разговоров и выхваченные из контекста слова, а все разговоры целиком и последующие действия САП. Он заверил, что не собирается убегать, а в законности прослушки в его кабинете разберутся его адвокаты. Причем, по его словам, в записях из его кабинета нет никакого криминала, а исключительно нецензурные слова.

Кроме того, Холодницкий заявил, что в случае его ухода действительно управлять САП будет Генеральный прокурор. "Учитывая, что, согласно закону, формально я непосредственно подчинен только генеральному прокурору, то с возможным отстранением или увольнением действительно управлять САП по закону имеет право только генеральный прокурор", - сказал он.

Кому выгодно

В действительности, как уже писало , в законе "О прокуратуре" никак не регламентируется, кто исполняет обязанности руководителя антикоррупционной прокуратуры от момента увольнения предыдущего и до момента назначения нового, на что уйдет не мало времени. C одной стороны, обязанности могут перейти к первому заместителю главы САП Максиму Грищуку. Но с другой стороны, руководитель САП, следуя букве закона, является одновременно заместителем генпрокурора, а Грищук им не является. Поэтому обязанности могут перейти к генпрокурору .

В то же время, как объяснил директор НАБУ Сытник, единственные полномочия, которые будут у генпрокурора на период проведения нового конкурса и назначения, - это назначение конкретного прокурора из числа прокуроров САП по конкретным уголовным производствам. По словам Сытника, все остальные решения по делу уже принимает сам назначенный прокурор.

По словам собеседника издания на Банковой, изначально Холодницкий был готов охотно уйти, без скандала. Но спустя время полностью поменял тактику действий. В президентской команде причиной таких перемен считают общение главы САП с бизнесменом Игорем Коломойским. И добавляют, что антикоррупционные органы не спроста не дают ход делам в отношении бывших владельцев "Приватбанка". "Он убедил его, что уходить не нужно и пойти напролом. Взамен пообещал поддержку", - утверждает источник . Стоит отметить, что Холодницкий действительно как минимум знаком с Коломойским. Еще в начале 2017-го года глава САП в интервью "Украинской правде" рассказывал о том, как олигарх приходил к нему в кабинет "познакомиться, пообщаться".

В то же время, циркулируют несколько версий причин вероятной отставки Холодницкого.

Как уже отмечалось, расследование против главы САП велось НАБУ под надзором "экономического департамента" ГПУ, который возглавляет Владимир Гуцуляк. Этот департамент называют подконтрольным ближайшему окружению президента. И раньше НАБУ и "экономисты" ГПУ откровенно воевали – в 2016-м доходило даже до физического противостояния на улице.

Источники в президентской команде уверяют, что дело против Холодницкого стало плодом внутренних конфликтов между директором НАБУ и руководителем САП. "Это личные амбиции Сытника снять Холодницкого. А прокурорские просто решили не мешать, да и выбора особого у них не было", - утверждает собеседник в президентском окружении.

Впрочем, несколько нардепов, знакомых с ситуацией в правоохранительных органах, плодотворное сотрудничество НАБУ и "президентского" департамента ГПУ объясняют существованием неких компрометирующих материалов против главы этого департамента.

"Сытник действительно хотел сбить Холодницкого. Но без убедительного повода американцы ему бы этого не дали. И тут свое сыграла запись, которая американцам очень не понравилась. Да, они хотели без скандала. Но сам Холодницкий "без скандала" отказался". И тогда они (генпрокурор и директор НАБУ - ред.) начали действовать", - говорит источник издания в окружении .

В то же время, собеседники в ГПУ и в "Народном фронте" выдвигают версию, что одним из инициаторов дела против Холодницкого является руководитель военной прокуратуры Анатолий Матиос. Согласно этой версии, конфликт возник вокруг громкого дела против налоговиков времен президентства Виктора Януковича, фигурантом которого, в частности, является прежний глава харьковской налоговой Станислав Денисюк. По словам адвокатов Денисюка, который с 2011-го года работал в команде одиозного бизнесмена Сергея , правоохранители вымогали у него и его семьи взятку в 2 миллиона долларов за "решение вопроса". По словам собеседников издания, в деле о взятке фигурируют чуть ли не всё руководство антикоррупционных и прокурорских органов.

Правда источники в президентской команде к этой версии относятся скептически и настаивают на том, что всему причиной личное противостояние Сытника и Холодницкого.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира