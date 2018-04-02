Нефть перешла к падению вслед за акциями США

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе торгов в понедельник на фоне падения фондовых индексов США.

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:43 кв в понедельник опустилась на $0,67 (0,97%) - до $68,67 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $1,02 (1,57%) - до $63,92 за баррель.

Американские рынки акций опускаются на 0,7-1,6% в понедельник на фоне низкой активности торгов, что негативно отражается и на нефтяном рынке.

"Мировые рынки в целом испытывают давление, - сказал партнер Again Capital Джон Килдафф. - Кроме того, котировки нефти довольно высоки, и без дополнительного катализатора их сложно удерживать на текущем уровне".

Между тем ранее нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о том, что количество действующих нефтедобывающих установок в США сократилось на прошлой неделе на 7 единиц и составило 797. Снижение стало самым существенным с ноября прошлого года.

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Кроме того, аналитики Уолл-стрит, опрошенные The Wall Street Journal, повысили свои прогнозы относительно цен на основные марки нефти в шестой месяц подряд.

Эксперты ожидают, что марка Brent будет в среднем стоить $63 за баррель в текущем году, WTI - $59 за баррель. Оба прогноза на $1 превышают февральскую оценку.

По их прогнозам, в следующем году средняя цена Brent опустится примерно до $61 за баррель, а затем вырастет до $62 за баррель в 2020 году.