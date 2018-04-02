|Товстенька Настя Каменських показала животик у рожевому костюмі (ФОТО)
|02.04.2018 17:34
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Відома співачка Настя Каменських напередодні з'явилася на концерту "Вечір прем'єр з Катею Осадчею", заспівавши на сцені кілька нових пісень власного сольного проекту NK, зокрема й українською мовою, а також покрасувавшись на червоній доріжці у дивному вбранні.
Для виходу на публіку зірка обрала рожевий костюм, який складається з топу, спідниці та довгого жакету, втім, саме спідниця "підвела" Наст і підкреслила не струнку фігуру, а товстенький животик.
"Настя, чому ви постійно в якомусь піджаку?", "Якийсь дивний образ", "Приклад того, як невдала зачіска псує вигляд загалом", - пишуть фани.
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