



Відома співачка Настя Каменських напередодні з'явилася на концерту "Вечір прем'єр з Катею Осадчею", заспівавши на сцені кілька нових пісень власного сольного проекту NK, зокрема й українською мовою, а також покрасувавшись на червоній доріжці у дивному вбранні.



Для виходу на публіку зірка обрала рожевий костюм, який складається з топу, спідниці та довгого жакету, втім, саме спідниця "підвела" Наст і підкреслила не струнку фігуру, а товстенький животик.



"Настя, чому ви постійно в якомусь піджаку?", "Якийсь дивний образ", "Приклад того, як невдала зачіска псує вигляд загалом", - пишуть фани.



Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 1 Кві 2018 р. о 1:18 PDT



Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 1 Кві 2018 р. о 12:50 PDT

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