Такое решение было принято из-за американских санкций в отношении «Роснефти».

Итальянская нефтедобывающая компания Eni заморозила общий с находящейся под санкциями ЕС и США российской компанией «Роснефть» проект на шельфе Черного моря, информирует svodka.net.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, такое решение было принято из-за американских санкций в отношении «Роснефти».

Речь идет о геологоразведочной деятельности на участке Вал Шатского в Черном море, которую вели «Роснефть» и Eni.

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Как заявил руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Киселев, работы на этом участке приостановлены на время действий санкций, пока не появится необходимое для этого технологическое оборудование,

«Мы не будем обязывать компанию бурить скважину, не имея технических средств, которые бы надежно гарантировали безопасность такого бурения», — сказал он.

Отмечается, что представители «Роснефти» и Eni отказались от комментариев.

В конце января 2018 года председатель совета директоров Eni Эмма Марчегалья заявила о том, что компания из-за санкций вынуждена приостановить участие в совместном с «Роснефтью» проекте, предусматривающем бурение разведочной скважины на Черном море.

В марте американская нефтяная компания ExxonMobil заявила о своем выходе из совместных проектов с находящейся под санкциями ЕС и США российской компанией «Роснефть».

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