Смотрите, дети. Это Пивиси Украина. Честная чистая международная компания. Тот самый бизнес, который нельзя трогать.

А это, дети, иск от национализированного ПриватБанка против компании Пивиси Украина и материнской кипрской компании Пивиси. Иск на три миллиарда баксов.

Все потому, что честная международная аудиторская компания по какому-то странному совпадению вообще не обращала внимания на то, как выпиливал лобзиком в Привате Бенцион Менделевич. Хотя должна была обращать, сигнализировать и вообще всячески показывать, за это им и платят. Но не делала почему-то. И потому теперь весь корпоративный портфель ПБ состоит из говна и палок, а залоги не стоят нихрена.

Как же так?

Может быть коррупционеры из национализированного Привата хотят повесить на честный бизнес долги олигарха?

Так нет – председатель правления ПБ чех Петр Крумханзл, доктор матнаук, неплохой послужной список. Выбирала его по заданию Набсовета другая честная международная компания Amrop Executive Search (украинское отделение, ага). В самом Набсовете членов винницкой экономической школы не большинство – куда не ткни ЕБРР, МВФ и так далее.

Так это что выходит.

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Выходит большую белую честную международную компанию (ну, или во всяком случае ее украинское отделение) можно попросить заткнуть е*асосину и отвернуться, когда и пока серьезные посоны дела делают? Ну, в крайнем случае рот котлетой занять, и привет?

И никакой западный комплаенс вопросов не задаст? Нигде там в Лондоне или Нью-Йорке никто за голову не схватится и не скажет, вы что же делаете, идоры?

То есть, короч, бабки давай и делай, что хочешь? Ну, как минимум, в Украине? То есть доверие должно быть нулевое?

А вы помните, кто у нас грант взял на разработку налогового законодательства? Законопроект – был такой, помните?

Миллион фунтов стерлингов за копипаст из старых налоговых кодексов. Потом это подали от Минфина, и оно умерло к чертям, потому что там не было ничего. Миллион фунтов – не шутка. Про это даже Себастьянович писал. И вваливал чердак Фиалы за саботаж НнВК. Славное было время, жаль, что закончилось.

Но когда все кричали, что это же а*уеть. Кричали, что дайте отчет по гранту. Но нам сказали, что грантодатель сам разберется, а Пивиси белая и чистая западная компания с комплаенсом. Идите в жопу.

И мы пошли.

Чистая белая, ага. Тут попилить один маленький. Там закрыть глаза на три больших.

И никаких вопросов. Не спрашивайте, откуда у пастора новая машина. Он же пастор.

Сейчас Пивиси забросили в мусорку.

Сейчас в ходу новые герои и светочи реформ, добра и света.

Такие же.

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