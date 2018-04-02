Опубликован список крупнейших предприятий должников по выплате заработной платы, передает со ссылкой на Минюст.

“В рамках проведения кампании по принудительному взысканию задолженности по выплате заработной платы, которая стартовала сегодня, Министерство юстиции создало антирейтинг самых крупных по Украине предприятий-должников по заработной плате и другим выплатам, связанным с трудовыми правоотношениями”, — говорится в сообщении.

В Минюсте пообещали создать и опубликовать аналогичные антирейтинги во всех регионах Украины.

Напомним, со 2 апреля Минюст штабы и мобильные группы государственных исполнителей начнут взыскания задолженностей по заработной плате.

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