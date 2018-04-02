Группа молодых людей в балаклавах остановила электропоезд "Днепр –
Баловка" и разрисовала все шесть вагонов граффити. В компании
"Укрзалізниця" оценили убыток в 200 тыс. грн. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке случай произошел в Днепропетровской
области Фото: Прес-центр Укрзалізниці / Facebook Инцидент произошел
в 8.22 на остановочной платформе 52-й километр перегона
Каменское – Баловка.Многочисленная группа людей открыла
концевой кран тормозной магистрали на хвостовом вагоне
электропоезда и не давала помощнику машиниста восстановить давление
в тормозной магистрали.Пока они не разрисовали граффити все шесть
вагонов электропоезда, продолжалась вынужденная остановка
поезда."Изуродованный вандалами состав временно отстранен от
курсирования, чтобы перекрасить вагоны. По предварительным
подсчетам, стоимость этих работ с использованием двухкомпонентной
краски достигнет 200 тыс. грн", – говорится в сообщении.
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