Группа молодых людей в балаклавах остановила электропоезд "Днепр – Баловка" и разрисовала все шесть вагонов граффити. В компании "Укрзалізниця" оценили убыток в 200 тыс. грн. Этот материал можно прочитать и на украинском языке случай произошел в Днепропетровской области Фото: Прес-центр Укрзалізниці / Facebook Инцидент произошел в 8.22 на остановочной платформе 52-й километр перегона Каменское – Баловка.Многочисленная группа людей открыла концевой кран тормозной магистрали на хвостовом вагоне электропоезда и не давала помощнику машиниста восстановить давление в тормозной магистрали.Пока они не разрисовали граффити все шесть вагонов электропоезда, продолжалась вынужденная остановка поезда."Изуродованный вандалами состав временно отстранен от курсирования, чтобы перекрасить вагоны. По предварительным подсчетам, стоимость этих работ с использованием двухкомпонентной краски достигнет 200 тыс. грн", – говорится в сообщении. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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