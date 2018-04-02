|Под Днепром неизвестные в балаклавах остановили поезд и разрисовали вагоны граффити, - ВИДЕО
|02.04.2018 17:42
|
Своими действиями они нанесли убыток железной дороге на сумму 200 тыс грнМногочисленная группа молодых людей в балаклавах остановила первого апреля пригородный электропоезд сообщением Днепр - Баловка, открыв концевой кран тормозной магистрали на хвостовом вагоне, и разрисовала вагоны граффити.
Инцидент произошел в 8:22 на остановочной платформе 52-й километр перегона Каменское - Баловка. Об этом говорится в сообщении на сайте"Укрзализныци".
Молодые не дали помощнику машиниста восстановить давление в тормозной магистрали, пока не разрисовали граффити все шесть вагонов электропоезда.
Вынужденная остановка пригородного поезда составила 22 минуты, до конечного пункта маршрута - станции Баловка - он прибыл с опозданием на 19 минут.
О факте несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу Приднепровской железной дороги в известность правоохранительные органы.
Поезд временно отстранен от курсирования, чтобы перекрасить вагоны. По предварительным подсчетам, стоимость этих работ с использованием двухкомпонентной краски достигнет 200 тыс грн.
Напомним, что в Киеве неизвестные избили сотрудников Киевгаза , повредили служебный автомобиль и похитили профессиональные инструменты.