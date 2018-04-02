Компания CloudFlare запустила собственный DNS-сервис 1.1.1.1, с помощью которого пользователи смогут повысить конфиденциальность своих данных, ограничить сбор информации со стороны провайдеров, а также ускорить доступ к сайтам. Об этом пишет TechCrunch.

Сервис 1.1.1.1 будет абсолютно бесплатным для пользователя. Для начала работы с ним необходимо просто изменить настройки в веб-браузере или операционной системе. Также к DNS-сервису можно подключиться с помощью смартфона или маршрутизатора, для этого необходимо в адресной строке браузера просто набрать 1.1.1.1, информирует svodka.net.

По словам гендиректора CloudFlare Мэтью Принса, компания не будет собирать данные пользователей и историю просмотров. Следить за этим будут эксперты по безопасности аудиторской компании KPMG. Несмотря на это, сервис работает через существующую сеть CloudFlare, предназначенную для увеличения скорости доступа к интернету.

При этом некоторые IT-эксперты скептически относятся к новому продукту CloudFlare, опасаясь, что в случае взлома серверов компании, многие пользователи просто не смогут зайти в интернет — поскольку они даже не узнают, из-за чего прекратился доступ. Кроме того, многие сайты используют CDN — внутренний ускоритель доступа к серверам, также от CloudFlare, следовательно в случае взлома компании, от интернета будут отключены не только пользователи, но и сами сайты.

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