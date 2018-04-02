Апелляционный суд Киева назначил на 5 апреля рассмотрение жалобы адвоката на приговор российскому спецназовцу Виктору Агееву, которого приговорили к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщил его адвокат Виктор Чевгуз.

"Жалобу на приговор назначено на 5 апреля. Кажется, на 13 или 14 часов", - сказал адвокат.

Напомним, гражданин России Виктор Агеев Новоайдарским районным судом Луганской области приговорен к 10 годам лишения свободы. Агееву инкриминировали участие в террористической организации, а также незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как сообщал 25 июня 2017 года в пресс-центре штаба АТО сообщили, что на Донбассе задержали группу российских диверсантов, между которых - представитель РФ из Алтайского края.

Сам задержанный на Донбассе Виктор Агеев подтвердил, что работал в Украине по контракту, который подписал в марте 2017 года в части, расположенной в городе Новочеркасск Ростовской области РФ.

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