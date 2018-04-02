Южноафриканский политик, борец с апартеидом и жена покойного
президента ЮАР Нельсона Манделы Винни скончалась на 82-м году
жизни. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Не стало
Винни Манделы Фото: EPA Мандела умерла от продолжительной болезни,
с начала года она находилась в больнице Йоханнесбурга.Член
исполкома Африканского национального конгресса, депутат парламента
ЮАР, Винни Мандела была в первую очередь известна как жена
знаменитого борца с апартеидом, впоследствии – президента ЮАР
Нельсона Манделы. Они поженились в 1958 году, а в 1963-м Нельсона
Манделу приговорили к пожизненному заключению и ссылке.До 1990 года
Винни только один раз позволили навестить жена в ссылке на
безлюдном острове Роббен.Сама она подвергалась судебному
преследованию властей ЮАР, ее приговаривали к тюремному заключению
и домашнему аресту за участие в акциях протеста против политики
расовой сегрегации.После выхода Манделы из тюрьмы и победы на
президентских выборах 1994 года он назначил жену заместителем
министра культуры, но вскоре уволил после ее несанкционированного
визита в Гану.В 1996 году супруги развелись.Винни Мандела попала в
скандал в связи с публикацией в прессе ее писем молодому любовнику
незадолго до выхода мужа из тюрьмы.Также она подозревалась в
соучастии в убийстве 14-летнего мальчика в 1989 году, которое
произошло в ее доме.
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