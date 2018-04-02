Вас никогда не удивляло, что в рассказах про Шерлока Холмса известный следователь лондонской полиции Лейстред изображен идиотом? Я, если честно, всегда думал, что это такой литературный прием, который был использован, чтобы на фоне тупости следователя интеллект Холмса блистал все ярче. После дела Скрипаля я уже так не думаю, я почти на 100% уверен, что Артур Конан Дойл писал с натуры и скорее преувеличивал, а не преуменьшал интеллект следователей Её величества. Даже человек, который никогда не имел прямого отношения к расследованию преступлений может заметить, что британские власти, что называется, "путаются в показаниях" причем эти самые показания и сопутствующие обвинения в адрес России они меняют едва ли не каждый день. Я напомню только несколько эпизодов из всей этой шизофреничной истории. Британцы утверждают, что только у России есть возможность изготавливать отравляющий газ "Новичок". Это вообще-то ложь, но мы сейчас не об этом. Одновременно они утверждают, что они точно смогли определить отравляющее вещество, которое было использовано против Скрипаля. Круто, но тогда непонятно, с чем это самое вещество сравнивали, потому что если его сравнивали с тем самым "новичком", то непонятно откуда он у британцев, которые заявляют, что только в России знают как его производить. А если у британцев нет "новичка", то как они определили что это "новичок" и, что более важно, что это "новичок" произведенный в России? Нет ответа. И скорее только не будет.

А не будет ответов потому что британцы не могут даже стройную версию отравления выстроить так, чтобы она продержалась хотя бы несколько дней. Помните сообщения в американских и британских СМИ, что ядом была намазана дверная ручка в доме Скрипалей? Вроде бы обнаружили на ней следы, вроде бы теперь всё понятно, вроде бы теперь нужно найти человека, который намазал на ручку двери ядовитый газ прямо по приказу Путина. Уже мало кто помнит, что первоначально нам говорили, что яд Юлия Скрипаль сама привезла из Москвы в чемодане, то есть что ей его подкинули в России, он спокойно прошел через границу и никого не отравил в перелете над Европой, и только потом, когда то ли пакет, то ли емкость была вскрыта самой жертвой у себя дома яд сработал. Видите, как быстро меняются версии, причем нельзя сказать, что это эволюция или уточнения какой-то основной версии, нет! Тут же буквально на глазах меняется как бы вся картина преступления и похоже британским властям и СМИ плевать на то, что получается какой-то фарс, а не расследование!

А теперь в деле случился неожиданный поворот! Оказывается, во всём виновато тайное биологическое оружие России - гречка. Тут фейспалмов не хватает.

: "По данным полиции, которые приводит таблоид, смертельно опасную кашу из России привезла знакомая дочери бывшего полковника. Юлия Скрипаль, якобы, сама собиралась купить на родине гречку, лавровый лист и специи, но не успела забежать в продуктовый перед вылетом. Тогда она попросила неназванную женщину привезти хотя бы крупу для завтрака. В одной из пачек находились частицы нервно-паралитического вещества "Новичок".

А теперь внимание, вопрос: как, вот как это вообще согласуется с утверждениями следователей, что максимальная концентрация отравляющего вещества обнаружена на пороге дома Скрипалей? Если сложить вместе все версии британской стороны, то получается, что пострадавшие от отравления открыли пакет с гречкой прямо на пороге дома, и там же видимо её начали есть из-за чего немедленно отравились. Ну это же бред, причем чистый, но британцы делают вид, что так и надо.

Таких вопросов к британским властям очень много и их количество растет с каждым днем. Российский МИД официально опубликовал список из 41 вопроса по "делу Скрипаля" и требует ответа от Лондона. Список далеко не подробный, но даже просто его прочтения довольно, чтобы у любого более-менее объективного наблюдателя сложилось четкое и твердое убеждение, что официальный Лондон врет и тупо замалчивает правду.

Еще МИД опубликовал два дополнительных списка вопросов, один - для Организации по запрещению химического оружия, которая участвует в расследовании отравления, и один (сюрприз!) для Франции - которую британцы тоже привлекли к расследованию, но никому об этом не сказали. А вот российский МИД об этом как-то узнал и требует объяснений, намекая на то, что у него уже есть ответы на некоторые вопросы, и эти ответы британской стороне сильно не понравятся. Тут уже конечно, что за дело взялись не только российские дипломаты, но и люди в погонах, которые узнали много интересного.

И не надо думать, что наши вопросы можно просто проигнорировать. Нельзя. Британская Дейли Мэйл уже опубликовала новость о вопросах российского МИД заявив, что

Ничего, пусть обзывают вопросы циничными. Это не имеет значения. Имеет значение что они проникают в сознание британского общества и могут быть использованы в том числе политическими противниками Терезы Мэй. Рано или поздно это обязательно произойдет и тогда уже никакие сказки про отравленную гречку ей не помогут.

А для тех, кто не знает, сообщаю, что Юлия Скрипаль, пострадавшая вместе со своим отцом экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, пришла в себя, разговаривает и уже принимает пищу. Я напомню, что их якобы отравили химическим оружием "Новичок", 2 граммов которого хватило бы для убийства 500 человек, но большей дозы не хватило для убийства двух.

Однако немногие знают, что по слухам Юлия Скрипаль уже дала показания по делу. Цитирую по открытым источникам в интернете:

"В тот день мы с отцом сидели на скамейке в парке, наслаждаясь воздухом британской свободы. Тут наше внимание привлек мужчина, который не спеша приближался к нам с другого конца аллеи. Что-то в нем было странно: то ли надпись "ФСБ" на груди, то ли противогаз, то ли шапка-ушанка. В руках он нес баллончик, похожий на дезодорант, с надписью "Газ "Новичок". Средство ликвидации предателей Родины". Подойдя к нам, он крикнул "Путин передает тебе привет, крыса!" и брызнул из баллончика прямо в лицо моему отцу. Я и мой отец начали задыхаться, а мужчина в противогазе начал исполнять гимн Российской Федерации. Однако закончить его он так и не сумел. Из стоящей рядом машины донесся гудок и крик "Дима, скорее, у меня еще сегодня встреча с Трампом!". Мужчина в противогазе ответил: "Уже бегу, Владимир Владимирович!" и направился к машине".

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