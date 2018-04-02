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Ректора НМУ Амосову уволили
02.04.2018 17:50
Ректора НМУ Амосову уволили
Приказ подписал госсекретарь Министерства здравоохранения 30 марта
Министерство здравоохранения Украины уволило ректоршу Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерину Амосову.
Ректора НМУ Амосову уволили

В понедельник, 2 апреля, Амосова подписала документы о том, что она уведомлена об увольнении, - сообщает "Интерфакс-Украина" , соответствующий приказ подписал госсекретарь Артем Янчук 30 марта.

Как известно, 30 марта ко миссия Министерства здравоохранения признала неудовлетворительной работу ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерина Амосова и рекомендовала расторгнуть с ней договор.

20 февраля Министерство здравоохранения  отстранило от исполнения обязанностей ректора медуниверситета Богомольца Екатерина Амосова .

Руководство вуза не начало переговорную процедуру но не заключило договор с Центром тестирования на проведение лицензионных экзаменов "Крок", сорвав проведение обязательного лицензионного экзамена.

Екатерина Амосова назвала решение МЗ незаконным и заявила, что заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский пытался заставить ее нарушить закон, угрожая увольнением.

В тот же день студенты Национального медицинского университета имени Богомольца  заблокировали вход в вузы для вновь исполняющего обязанности ректора Михаила Захараша .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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