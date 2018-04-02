В Германии армия начинает серийное производство формы для беременных. Об этом говорится в заявлении немецкого представителя Министерства обороны, которое опубликовано DW.

На данный момент проводятся испытания в тестовых группах, по итогам которых могут быть внесены улучшения в прототипы. Однако закупки формы предполагается провести уже в этом году.

Согласно словам представителя Минобороны, женщины из тестовых групп одобрили образцы парадного обмундирования, но попросили сделать его легким и изменить фактуру полевой формы. Стоимость разработки обойдется в 650 000 евро.

В Германии беременными являются около 2 процентов от 20 000 женщин, работающих в вооруженных силах. Ранее на больших сроках беременности женщины переходили на гражданскую одежду.

Уточняется, что изготовление формы для беременных должно повысить престиж немецкой армии в качестве современного работодателя, обеспечивает равноправные условия для мужчин и женщин.

В других странах форма для беременных уже введена, сообщает Минобороны.

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