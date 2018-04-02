Google объявил о закрытии сервиса по сокращению ссылок goo.gl. Тем, кто никогда им не пользовался, с 13 апреля функционал доступен не будет. Те, кто когда-либо сокращал ссылки, смогут пользоваться сайтом еще год — до 30 марта 2019 года, после чего сервис закроют окончательно.

В компании объяснили, что goo.gl устарел из-за «резкого изменения способов поиска контента в интернете: от настольных веб-страниц до приложений, мобильных устройств, домашних помощников». Также разработчики отметили, что все ссылки будут продолжать перенаправляться по правильным адресам даже после 2019 года, однако советуют скачать аналитику по переходам заранее, информирует svodka.net.

Пользователям предлагают переключиться на Firebase Dynamic Links — это интеллектуальные URL-адреса, которые позволяют отправлять существующих и потенциальных пользователей в любое место в iOS, Android или веб-приложение. В качестве альтернативы обычного сокращателя ссылок Google предложила сервисы Bitly и Ow.ly.

Google запустил goo.gl в декабре 2009 года. Сначала это был сервис, который сокращал количество символов в ссылке, позже пользователям стала доступна аналитика переходов по ней — трафик, распределенный по времени и количество переходов. Последним нововведением стало автоматическое обнаружение спама на основе технологии фильтрации того же типа, что и в Gmail.

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