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Мининфраструктуры завершило аудит "Украэроруха", результатов не показывают
02.04.2018 17:52

23 марта Министерство инфраструктуры завершило внеплановый аудит эффективности и соответствия деятельности ГП "Украэрорух". Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

"Результаты аудита будут обнародованы после 10 апреля, после завершения процедур, предусмотренных стандартами внутреннего аудита", - сообщили в министерстве.

Соответствующий аудит был начат 30 января 2018 после того, как трудовой коллектив предприятия выразил недоверие своему руководству и обратился к министру В.Омеляну с требованием уволить директора "Украэроруха" и его заместителей.

Напомним, в профильном ведомстве пообещали принять определенные кадровые решения, после завершения финансового аудита.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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