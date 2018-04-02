23 марта Министерство инфраструктуры завершило внеплановый аудит эффективности и соответствия деятельности ГП "Украэрорух". Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины. "Результаты аудита будут обнародованы после 10 апреля, после завершения процедур, предусмотренных стандартами внутреннего аудита", - сообщили в министерстве. Соответствующий аудит был начат 30 января 2018 после того, как трудовой коллектив предприятия выразил недоверие своему руководству и обратился к министру В.Омеляну с требованием уволить директора "Украэроруха" и его заместителей. Напомним, в профильном ведомстве пообещали принять определенные кадровые решения, после завершения финансового аудита. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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