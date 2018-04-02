В российском городе Волоколамск Московской области на митинг против мусорного полигона вышли тысячи россиян. Кроме закрытия свалки звучали и призывы об отставке главы Подмосковья

Я полагаю то, что происходит в Московской области, потому что речь идет не только о Волоколамске, но и о Коломне, Тарусе, о Клине, о Наро-Фоминске, о Воскресенске — это действительно ситуация всей Московской области. Потому что при закрытии там одного мусорного полигона, в частности в Балашихе был закрыт по прямому распоряжению Путина, естественно часто увеличилось количество мусора, отходов в других регионах Московской области.

Ситуация действительно катастрофическая, потому что невозможно жить в этих местах. И это ничего не меняет, потому что люди не связывают то, что происходит, непосредственно с устройством власти в России.

Хорошо, сняли волоколамского главу района. Я не знаю, вероятно он не очень хороший человек судя по тому, что о нем есть отрывочные сведения, но тем не менее, он вообще ни при чем. Потому что в России власть устроена таким образом, что глава района не может ничего. В России нет местного самоуправления. Концентрация власти вся в Кремле. Бизнес никакого отношения не имеет к людям и к рынку. Он весь административный. Полная власть чекистов, полная власть свояков в общем и проявляется в том, что произошло в Кемерово, в том, что произошло в Волоколамске и во всей Московской области.

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Люди никак не связывают устройство власти и свое голосование с теми запахами, в которых они живут. И не связывают это с тем пеплом, в который превращаются их дети. Этого не происходит ни в Кемерово, ни в Волоколамске, ни в других регионах России. Поэтому это никак не повлияло.

Горе, боль. От боли люди кричат. Все. Но этот протест никаким образом не трансформируется в политические взгляды. Это пока данность России.

Я не вижу пока процесса, который приведет к установлению связи в сознании людей между теми катастрофами, которые происходят в России, и верховной властью. Нет этого процесса, нет этой связи. Пока это существует в разных измерениях, в разных мирах. Неприятности, которые происходят с людьми ежедневно, и голосование, и власть — это в разных участках мозга. Пока это участки мозга никак не связывают.

Такова особенность, таков результат той национальной катастрофы, которая происходила на протяжении длительного периода, особенно последние 18 лет, последние 4 года. Это очень серьезная промывка мозгов. Мозги промыты очень основательно. Надо понимать, что такая реальность. Немцам промывали мозги, и только чудовищное военной поражение с последующим длительным, примерно три десятилетия, и процесс денонсификации смогли что-то изменить. Вот в России, я думаю, что национальная катастрофа сопоставима.

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