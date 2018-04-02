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Нацбанк сможет использовать не административные, а рыночные методы влияния на курс гривни – эксперт
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02.04.2018 17:55
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Со 2 апреля НБУ начал использовать функционал Matching для валютных
интервенций и это является шагом вперед для Украины, так как
позволит Нацбанку быстро реагировать на любые валютные колебания и
стабилизировать курс национальной валюты, заявила руководитель
финансовой компании "Леогейминг Пэй" (CEO LeoGaming) Алена Дегрик.
Новая система может стать хорошим инструментом для пополнения
золотовалютных запасов страны, считает Алена Дегрик Фото:
ua.news "Со 2 апреля НБУ начал использовать функционал Matching для
валютных интервенций. Это, непременно, шаг вперед для Украины. Ведь
Matching позволяет регулятору быстро реагировать на любые валютные
колебания и стабилизировать курс национальной валюты, –
считает она. – Все заявки на приобретение или продажу валюты в
Matching анонимны. А это значит, что НБУ будет находиться в равных
условиях с прочими участниками рынка. Кроме того, Matching иможет
стать хорошим инструментом для пополнения золотовалютных запасов
страны.Эксперт добавила, что Matching используют
торгово-информационные системы Bloomberg, Thomson Reuters и многие
другие."Это действительно прогрессивная технология, которой
пользуются ведущие мировые финтех-компании", – резюмировала
Алена Дегрик.Национальный банк Украины 30 марта сообщил, что
планирует в ближайшее время перейти к осуществлению валютных
интервенций с использованием Matching – нового функционала для
заключения сделок в торгово-информационных системах.Новый
функционал предусматривает возможность для НБУ и для других
участников рынка быстро заключать сделки по купле-продаже
иностранной валюты путем или выбора лучшей из анонимных котировок в
определенный момент времени, или введение в систему собственных
анонимных котировок, которые в дальнейшем принимают контрагенты,
объяснили в пресс-службе регулятора.
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