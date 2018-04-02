Со 2 апреля НБУ начал использовать функционал Matching для валютных интервенций и это является шагом вперед для Украины, так как позволит Нацбанку быстро реагировать на любые валютные колебания и стабилизировать курс национальной валюты, заявила руководитель финансовой компании "Леогейминг Пэй" (CEO LeoGaming) Алена Дегрик. Новая система может стать хорошим инструментом для пополнения золотовалютных запасов страны, считает Алена Дегрик Фото: ua.news "Со 2 апреля НБУ начал использовать функционал Matching для валютных интервенций. Это, непременно, шаг вперед для Украины. Ведь Matching позволяет регулятору быстро реагировать на любые валютные колебания и стабилизировать курс национальной валюты, – считает она. – Все заявки на приобретение или продажу валюты в Matching анонимны. А это значит, что НБУ будет находиться в равных условиях с прочими участниками рынка. Кроме того, Matching иможет стать хорошим инструментом для пополнения золотовалютных запасов страны.Эксперт добавила, что Matching используют торгово-информационные системы Bloomberg, Thomson Reuters и многие другие."Это действительно прогрессивная технология, которой пользуются ведущие мировые финтех-компании", – резюмировала Алена Дегрик.Национальный банк Украины 30 марта сообщил, что планирует в ближайшее время перейти к осуществлению валютных интервенций с использованием Matching – нового функционала для заключения сделок в торгово-информационных системах.Новый функционал предусматривает возможность для НБУ и для других участников рынка быстро заключать сделки по купле-продаже иностранной валюты путем или выбора лучшей из анонимных котировок в определенный момент времени, или введение в систему собственных анонимных котировок, которые в дальнейшем принимают контрагенты, объяснили в пресс-службе регулятора. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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