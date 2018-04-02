В Аргентине в городе Апостолес открыли первый в стране памятник украинской писанке. Об этом говорится в Twitter посольства Украины в Аргентине.

Работники посольства отметили в сообщении, что памятник:"... стал символом единения Украины и Польши в Аргентине".

Известно, что в Киеве к Пасхе состоится ряд праздничных мероприятий, в частности с 5 по 22 апреля, на время пасхальных праздников, состоится Всеукраинский фестиваль писанок.

Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, к 204-й годовщине со дня рождения Тараса Шевченко в рамках ежегодного Международного культурно-просветительского проекта "Нас єднає Шевченкове слово" послы иностранных государств разрисуют уникальную писанку. Дипломаты лично нанесут строки из произведения Великого Кобзаря на украинском символ Пасхи, который затем будет представлен на Софийской площади на Фестивале писанок.

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