Когда президент США Дональд Трамп объявил о замене своего советника по вопросам национальной безопасности боевого генерала Герберта Макмастера, знающего толк в сожжении танков Т-72 оптом, многие за поребриком воскликнули с облегчением – влияние ястребов на братушку Донни ослабло. Но, как бы ни так!

Не прошло и недели, а советовать Дональду Трампу теперь будет человек малознакомый нашему обывателю, но имеющий непоколебимый авторитет в Вашингтоне, 25-й постоянный представитель США при ООН – Джон Болтон. И, надо сказать, лучше бы оставался Макмастер, информирует svodka.net.

Дело в том, что Джон Болтон относится к когорте непримиримых ястребов, питающихся энергетикой реваншизма. К примеру, в 2003 году он активно пропагандировал набег США в Ирак, а с 2007 призывает решить проблему с Ираном военным путем. Будучи постоянным представителем США при ООН он постоянно унижал данную организацию, нивелируя её значение, в частности ему принадлежит такое высказывание: “Нет такого понятия, как ООН. Есть только международное общество, которое может возглавлять лишь единственная в мире сверхдержава, коей являются Соединённые Штаты”.

По отношению к России для Болтона никогда не существовало компромиссов: “Россия, Китай, Сирия, Иран и Северная Корея — это режимы, которые с вами договариваются, а потом — врут об этих договоренностях. И если политика безопасности США будет базироваться на фейках о том, что с ними вообще можно о чем-то договориться — то она обречена на провал”.

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