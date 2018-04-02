Украина вошла в десятку самых опасных стран мира по уровню насилия и преступности. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Global Peace Index, который составлен организацией Vision of Humanity, передает .

Индекс характеризует показатели миролюбия стран мира, измеряя уровень насилия внутри государства и уровень агрессивности его внешней политики.

Всего в рейтинге 163 позиции. Первое место в нем занимает Исландия. Второй по миролюбивости страной признана Новая Зеландия. Замыкает тройку лидеров Португалия. Также в первой десятке оказались мирные и неопасные страны - Австрия, Дания, Чехия, Словения, Швейцария и Ирландия.

Украина в списке занимает 154 место, замыкая таким образом первую 9-ку опасных с точки зрения преступности и уровня насилия стран. Наше государство в рейтинге располагается между Центральной Африканской Республикой и Демократической Республикой Конго.

Отметим, что отечественные эксперты, на протяжении последних нескольких лет, отмечают в Украине рост показателе организованной преступности, а также преступлений, совершенных с использованием незакнного оружия.

По мнению экс-руководителя ГУБОПа А.Кура, сегодня преступность выше, чем была в лихие 90-ые.

Вместе с тем, по мнению эксперта В.Вовка, всплеск преступности в Украине происходит из-за отсутствия профессиональных кадров в органах. Также, негативно на способность правоохранителей бороться с преступниками, влияет коррумпированность силовиков.

“Любой преступник сегодня сразу получает защиту, потому что выясняется, что он не сам по себе — что он действовал в интересах человека, который находится во власти...

Когда-то я слушал выступление одного из ведущих адвокатов Украины. И у него спрашивают: сколько на сегодня правильных и честных юристов? Хорошо, если 80%, сказал он. То есть, получается, что сегодня адвокатский мир заведомо подготовлен к тому, чтобы защищать ложные истины, отбеливать человека, который совершил преступление, а не того, кто от него пострадал.

Может в такой ситуации справится криминальная полиция? Абсолютно уверен, что нет”, — прокомментировал ситуацию президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.

Отметим, что руководит уголовной полицией в Украине сегодня – первый замГлавы НПУ – Вячеслав Аброськин.

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