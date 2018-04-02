Уход Медведева не обязательно означает также и автоматическую отставку всех других высокопоставленных чиновников

В своем канале в мессенджере Telegram российский экономист, политический обозреватель и публицист Михаил Делягин прокомментировал недавний арест совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. По мнению аналитика, уголовное дело против бизнесменов потенциально может означать скорый уход премьер-министра Дмитрия Медведева с его поста.

При этом Делягин полагает, что уход Медведева не обязательно означает также и автоматическую отставку всех других высокопоставленных чиновников, чьи имена тесным образом ассоциируются экспертным сообществом с фамилией Магомедовых. Так, к примеру, он уверен, что заместитель правительства Аркадий Дворкович вполне может остаться в Кабмине.

По словам Делягина, самостоятельное значение Дворковича во властных кругах сравнительно невелико, а значит, его ухода не будет активно добиваться никто, и он может «задержаться».

«Удар по Магомедовым означает одно: Медведев уходит из правительства. А вот судьба Дворковича волнует совсем мало кого, так что может и задержаться. В иные времена хорошо быть пешкой», — пишет Михаил Делягин.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира