|Гонтарева скупает акции российского банка
|02.04.2018 18:03
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Бывшая руководительница Национального банка Украины находится в Лондоне в и скупает акции на ворованные деньги.
Акции принадлежат российскому банку. Такое заявление сделал экс-глава , передает со ссылкой на .
"Украденные миллиарды из Украины в оффшоры, уже купленные в России, у одного из крупнейших российских государственных банков акции - вдумайтесь! - Burger King", - сказал .
Он заявил, что такие действия Гонтаревой "тянут на государственную измену".
"Сначала украсть у наших граждан, вывести деньги в оффшоры, а теперь еще и в России купить на сотни миллионов долларов акции Burger King. Может, наконец, украинская власть прекратит двойные стандарты и покажет, что хотя бы врагу не достаются украденные в украинском деньги ", - добавил экс-глава .
Акции российской сети Burger King приобрела кипрская компания Xomeric, связанная с компанией ICU, которой Гонтарева руководила в 2007-2014 годах.
Экс-руководитель Национального банка украла у страны 177 миллиардов гривен, и спокойно ушла в отставку, не будучи привлеченной к ответственности.