Бывшая руководительница Национального банка Украины находится в Лондоне в и скупает акции на ворованные деньги.

Акции принадлежат российскому банку. Такое заявление сделал экс-глава , передает со ссылкой на .

"Украденные миллиарды из Украины в оффшоры, уже купленные в России, у одного из крупнейших российских государственных банков акции - вдумайтесь! - Burger King", - сказал .

Он заявил, что такие действия Гонтаревой "тянут на государственную измену".

"Сначала украсть у наших граждан, вывести деньги в оффшоры, а теперь еще и в России купить на сотни миллионов долларов акции Burger King. Может, наконец, украинская власть прекратит двойные стандарты и покажет, что хотя бы врагу не достаются украденные в украинском деньги ", - добавил экс-глава .

Акции российской сети Burger King приобрела кипрская компания Xomeric, связанная с компанией ICU, которой Гонтарева руководила в 2007-2014 годах.

Экс-руководитель Национального банка украла у страны 177 миллиардов гривен, и спокойно ушла в отставку, не будучи привлеченной к ответственности.

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