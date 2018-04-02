Президент Египта Абдул Фаттах аль-Сиси переизбран на второй
четырехлетний срок. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Аль-Сиси останется в своем кресле еще на четыре года Фото:
EPA 2 апреля центральная избирательная комиссия Египта объявила
окончательные итоги голосования, которое проходило с 26 по 28
марта.Единственный соперник аль-Сиси, 65-летний руководитель
партии "Гад" Муса Мустафа Муса, получил 2,92% голосов.Явка
составила 41,5%. При этом 7,27% брошенных в урны бюллетеней
признаны недействительными.Согласно законам страны, отказ от
участия в голосовании влечет за собой штраф в размере 500
египетских фунтов (примерно $29).В 2014 году аль-Сиси выиграл
выборы, набрав 96,91% голосов. Конституция ограничивает период
пребывания президента на посту двумя четырехлетними сроками.
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