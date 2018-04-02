Президент Египта Абдул Фаттах аль-Сиси переизбран на второй четырехлетний срок. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Аль-Сиси останется в своем кресле еще на четыре года Фото: EPA 2 апреля центральная избирательная комиссия Египта объявила окончательные итоги голосования, которое проходило с 26 по 28 марта.Единственный соперник аль-Сиси, 65-летний руководитель партии "Гад" Муса Мустафа Муса, получил 2,92% голосов.Явка составила 41,5%. При этом 7,27% брошенных в урны бюллетеней признаны недействительными.Согласно законам страны, отказ от участия в голосовании влечет за собой штраф в размере 500 египетских фунтов (примерно $29).В 2014 году аль-Сиси выиграл выборы, набрав 96,91% голосов. Конституция ограничивает период пребывания президента на посту двумя четырехлетними сроками. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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