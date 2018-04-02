«Только завтра в восточных областях атмосферный фронт организует дожди. И все! Везде в Украине до конца недели, включая воскресенье, будет сухо, солнечно и тепло. Температура будет подниматься в дневные часы до +15+22 градусов. Отопление можно спокойно выключать уже со среды», — отметила она.

По словам Диденко, 3 апреля ночью еще будет холодно, от 3 мороза до 3 тепла. На востоке и юге страны — 2-5 тепла. Днем потеплеет до +8+12, на западе — до +12+16, на востоке будет свежо — +3+ 8 градусов.

«В Киеве вторник будет без осадков, с солнышком. Ближайшей ночью + 1+2 градуса, в окрестностях 0-2 градуса. Завтра днем потеплеет до +10+ 12 градусов», — подытожила синоптик.

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