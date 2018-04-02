Оперативники разоблачили схему незаконного ввоза в Украину автомобилей с иностранной регистрацией

Также было установлено круг лиц, которые незаконно и вызывающе взяли на себя полномочия государственных органов.

"Работа длилась более года под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области, что позволило установить всех членов противоправной группы. Кроме того, четко выяснен механизм осуществления противоправной деятельности, заключался в незаконном ввозе в Украину из Польши автомобилей польской и литовской регистрации. При этом использовались поддельные контрольные талоны с отметками пограничной службы и таможни о пересечении границы ", - сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Госпогранслужба

Сейчас подтверждено преступный ввоз через пункт пропуска Ягодин 131 транспортного средства.

Фото: Госпогранслужба

30 марта после формирования доказательной базы на завершающей стадии документирования по поручению органов прокуратуры оперативными подразделениями с привлечением спецподразделения Госпогранслужбы Дозор проведены обыски в частных хозяйствах Любомильский района Волынской области, а это - 7 фигурантов дела.

Как результат, полностью подтверждено преступную деятельность и изъято еще ряд транспортных средств и большое количество вещей и предметов, которые будут использованы в качестве доказательств в суде.

Фото: Госпогранслужба

В частности, в ходе обысков обнаружено 4 незаконно ввезенных транспортных средства, 32 комплекта номерных знаков на автомобиле польской и украинской регистрации, поддельные датоштампом пограничных и таможенных органов. Также найдено отдельные элементы оттисков и штампов на украинском и польском языках, используемых для подработки различных документов, поддельные печати польских нотариусов, больше 1000 бланков контрольных талонов, более 60 польских свидетельств о регистрации транспортных средств, около 60 пакетов документов на автомобили, в том числе и поддельные бланки доверенностей на право управления, полисы страхования, договоры купли-продажи.

Изъятые транспортные средства, предметы и вещи, имеющие значение для уголовного производства, как вещественные доказательства, передано компетентным органам.

Следственные действия продолжаются.

Фото: Госпогранслужба