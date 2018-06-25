Мэр Харькова удивил пользователей сети изменениями в своем внешнем виде, пишет со ссылкой на .

Градоначальник Харькова появился перед камерами, комментируя столкновения в горсовете. При этом пользователи интернета обратили внимание на то, что стал заметно крупнее.

«А шо это с Гепой. Бджолка укусила», «Ну если до этого бегать и на велике ездить. А сейчас на возыке -поправиться не мудрено..», «во накачался, аж блин щеки зацепило…», «три бронежилета, они полнят», «Разнесло, как лягушку через соломинку …», «Пальмовая диета от Рошен», «Синтолом залитый», — пишут в сети.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира