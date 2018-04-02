Украинские антикоррупционные активисты получают большие доходы от зарубежных структур, что показала процедура электронного декларирования. Когда общество это увидело, необходимость в подаче деклараций отпала, считает нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко. Луценко об антикоррупционерах: Ребята на техническую помощь наших международных партнеров живут неплохо Фото: rada.gov.ua можно отменять. Такое мнение "Общество уже увидело по 1,5 миллиона в год доходов у антикоррупционеров. Это больше, чем у президента, премьера, больше чем у генпрокурора", – сказала она.Луценко подчеркнула, что часть БПП полностью поддерживает инициативу отмены декларирования для представителей негосударственных структур."Ребята на техническую помощь наших международных партнеров живут неплохо. Доходы имеют хорошие. То есть, есть за что критиковать и быть антикоррупционерами. Думаю, они себя хорошо чувствуют. Во власть они не идут, в депутаты пока не могут. Вот они на тех больших европейских деньгах и пиарятся", – считает депутат."Все увидели, кто есть кто. Теперь можно отменять", – добавила представитель президента.Луценко говорила, что часть БПП настаивает на голосовании за законопроект об отмене процедуры декларирования доходов общественных активистов на ближайшем пленарном заседании Рады 3 апреля.Предлагается отменить электронное декларирование для представителей общественных антикоррупционных организаций и иностранцев, которые входят в наблюдательные советы государственных компаний, а также отменить уголовную ответственность для этих категорий граждан, если они не подали свои декларации до 1 апреля.23 марта 2017 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект №6172, обязав членов общественных организаций с 2018 года подавать электронные декларации. 27 марта президент Украины Петр Порошенко подписал изменения к закону о е-декларациях.Срок подачи электронных деклараций завершился 31 марта.22 марта 2018 года Верховная Рада отклонила законопроект №8120, который предполагал отмену введения в действие нормы об обязательном электронном декларировании для активистов общественных организаций.28 марта еврокомиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан раскритиковал Киев за то, что обязательное электронное декларирование активистов не отменили.Порошенко призвал нардепов "услышать аргументацию гражданского общества, наших партнеров, главы государства и принять ответственное решение об отмене электронного декларирования".Депутаты отказались от внеочередного заседания парламента, чтобы рассмотреть этот вопрос. 29 марта послы стран "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) выразили обеспокоенность необходимостью подачи электронных деклараций активистами общественных организаций в Украине, Государственный департамент США призвал отменить "карательный закон". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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