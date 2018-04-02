Адвокаты Саакашвили обжаловали в суде решение о запрете ему въезда в Украину на три года

Адвокаты экс-президента Грузии, лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили подали иск во Львовский окружной административный суд на решение о запрете ему выезжать в Украину до 13 февраля 2021 года.

"Мы просим суд признать противоправным и отменить постановление о запрете выезда на территорию Украины М.Н. Саакашвили от 13 февраля 2018 года", - сообщил в понедельник агентству "Интерфакс-Украина" адвокат политика Руслан Чернолуцкий.

Решение о запрете М.Саакашвили въезда на территорию Украины на 3 года было принято 13 февраля 2018 года начальником отдела по работе с иностранцами и административного производства штаба Мостиского пограничного отряда.

Адвокаты М.Саакашвили считают, что данное постановление принято с нарушениями инструкции и нарушает права, гарантируемые Европейской конвенцией по правам человека.

Как известно, 12 февраля М.Саакашвили был задержан в ресторане "Сулугуни" в центре Киева близко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу.

В МВД Украины отметили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями М.Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".