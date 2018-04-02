Украина в настоящее время не контролирует более 400 км государственной границы с Российской Федерацией. Такое заявление сделал глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал в эфире одного из украинских телеканалов.

"У нас 409 км неконтролируемого границы с Россией, остальные 1 300 км участка, что контролируется до стыка границы с Беларусью", - заявил Цигикал.

При этом он подчеркнул, что украинские пограничники с 2014 года в усиленном режиме охраняют границу.

"И каждый день люди несут службу уже совсем по-другому: с оружием. А это уже совсем другие расчеты сил и средств, наращивания усилий и военной компоненты, в частности создание пограничных комендатур быстрого реагирования, боевых пограничных застав, в том числе и артиллерийских и минометных", - отметил Цигикал.

Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, президент Петр Порошенко сообщил, что Россия усилила военное присутствие вдоль границы Украины .

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