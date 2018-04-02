Несколько сотен летучих мышей, занесенных в Красную книгу, были выброшены из многоэтажки в Днепре. Об этом передает со ссылкой на сообщение волонтера Людмилы Шпитун в Facebook.

"Ул. Коробова, 8. Убито несколько сотен летучих мышек, этот вид занесён в красную книгу! Мышки находились в анабиозе, по простому – "спали". Кто и зачем разворошил их укрытие и безжалостно пошвырял с 16-го го этажа?!" - говорится в сообщении.

Однако между выброшенных летучих мышей удалось найти одну живую.

"Мы связались с центром "спасения рукокрылых". Завтра выжившая мышка будет отправлена им в Харьков, а трупики так же собраны и будут отправлены на экспертизу!" - написала волонтер.

Напомним, полиция во время патрулирования на трассе М105 нашли на дороге сову , внесенную в Красную книгу Украины, которую, вероятно, сбил или задел автомобиль.

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