Месяц начался с удешевления доллара По теме: Украины на 2 апреля установил курс доллара на уровне 26,30 грн. Это на 24 коп. меньше, чем было перед выходными. Сообщает сайт , передает со ссылкой на . Евро подешевел на 29 коп. Сегодня стоит 32,41 грн. Курс российского рубля - 45 коп. В обменниках доллар покупают по 26,08 грн, продают по 26,17 грн. За евро предлагают 32,22 грн. Продают по 32,25 грн. Российский рубль скупают по 44 коп. Продают по 45 коп. По результатам исследования Киевского международного института социологии, 31,6% украинцев хотят жить в более комфортных условиях. 9,4% - не могут себя профессионально реализовать в Украине. 45,2% готовы выехать за границу для того, чтобы получать больше денег.











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