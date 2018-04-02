1 апреля боевики "ЛНР" нарушили пасхальное перемирие, совершив обстрелы с горы дворянин Игорь в Луганской области, сообщает украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Этот материал можно прочитать и на украинском языке СЦКК: Боевики систематически осуществляют провокационные обстрелы района Станицы Луганской, чтобы сорвать разведение сил и средств Фото: деревня Луганская Украина / Facebook "Несмотря на введение с 30 марта всеобъемлющего режима пасхального перемирия по всей линии соприкосновения сторон на востоке Украины, вечером 1 апреля российско-оккупационные войска в очередной раз применили здесь стрелковое оружие. Обстрел военнослужащих Вооруженных сил Украины боевики осуществляли с горы дворянин Игорь, что на временно не подконтрольной правительству Украины территории", – говорится в сообщении украинской стороны в СЦКК.Украинские офицеры в СЦКК утверждают, что боевики систематически осуществляют провокационные обстрелы района Станицы Луганской, чтобы сорвать разведение сил и средств сторон в этом районе и продолжать использовать занятые ими позиции для осуществления своих действий."Украинская сторона СЦКК в очередной раз отмечает, что подразделения Вооруженных сил Украины готовы к отводу своих сил и средств на этом участке разведения в зеркальном варианте, при условии неукоснительного выполнения требований рамочного решения трехсторонней контактной группы", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1908165379194259 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.5 марта боевики вновь сорвали разведение сил и вооружений в Станице Луганской.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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