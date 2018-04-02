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В Совместном центре по контролю и координации заявили, что боевики снова сорвали разведение сил и средств у Станицы Луганской
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02.04.2018 18:20
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1 апреля боевики "ЛНР" нарушили пасхальное перемирие, совершив
обстрелы с горы дворянин Игорь в Луганской области, сообщает
украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации
режима прекращения огня. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке СЦКК: Боевики систематически осуществляют
провокационные обстрелы района Станицы Луганской, чтобы сорвать
разведение сил и средств Фото: деревня Луганская Украина / Facebook
"Несмотря на введение с 30 марта всеобъемлющего режима пасхального
перемирия по всей линии соприкосновения сторон на востоке Украины,
вечером 1 апреля российско-оккупационные войска в очередной раз
применили здесь стрелковое оружие. Обстрел военнослужащих
Вооруженных сил Украины боевики осуществляли с горы дворянин Игорь,
что на временно не подконтрольной правительству Украины
территории", – говорится в сообщении украинской стороны в
СЦКК.Украинские офицеры в СЦКК утверждают, что боевики
систематически осуществляют провокационные обстрелы района Станицы
Луганской, чтобы сорвать разведение сил и средств сторон в этом
районе и продолжать использовать занятые ими позиции для
осуществления своих действий."Украинская сторона СЦКК в очередной
раз отмечает, что подразделения Вооруженных сил Украины готовы к
отводу своих сил и средств на этом участке разведения в зеркальном
варианте, при условии неукоснительного выполнения требований
рамочного решения трехсторонней контактной группы", –
говорится в сообщении.
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1908165379194259
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.5 марта боевики вновь сорвали разведение сил и
вооружений в Станице Луганской.Стороны уже несколько
раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось
добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа
в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на
Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики
нарушили его в первые сутки.
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