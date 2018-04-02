Казалось бы, у РФ и Китая очень много общего, особенно это касается новой истории, когда обе страны прошли через полосу коммунизма, которая сформировала их именно такими, как они есть. Тем не менее, налицо и отличия на фундаментальном уровне, которые формируют прямо противоположные мировоззренческие подходы к неким ключевым вещам. Как мы уже прекрасно знаем, россияне пытаются рассказать всему миру о том, что они изваяли какой-то шедевр, в любой области, а особенно — по части оружия и чего-то подобного. Так, они до сих пор невыносимо гордятся тем, что некий самородок, не имеющий технического образования Калашников, изобрел и изготовил образец автомата, который стал самым массовым оружием современности.

При этом, россиян не смущает, что «изобретатель» сделал свое бессмертное открытие в то же время и в том же месте, где трудился гений немецкого оружейного дела Хуго Шмайсер и группа инженеров его предприятия, вывезенные из Германии в качестве трофеев или подневольной рабочей силы. Автомат так и называется «Автомат Калашникова». Ракеты – тоже дело рук немецких инженеров и конструкторов, но совки, а потом и россияне, бодро рассказывают, что все космические ракеты начертил товарищ Циолковский, а другие гениальные инженеры и конструкторы, по случаю, сидящие на зонах, допилили их до кондиции, когда можно было посылать в космос Белку и Стрелку. В общем, они и до сих пор усиленно рвут на груди тельняшку, доказывая уникальность этих сугубо самостоятельных разработок. Атомную бомбу, как нетрудно догадаться, собрали те же самые немцы, но ее автором стал конторский вертухай Курчатов, надзиравший за немцами. Легенды о том что гений совковых ученых проник внутрь атомного ядра и от него и произошла атомная бомба, до сих пор в РФ рассказывается как точный факт.

Теперь, допиливая то, что осталось еще с далеких совковых времен, россияне не устают рассказывать подобные вещи, которые объединены уже одним метким термином, который выдали наши читатели и если его не произносить скороговоркой, то получится: «Анала Говнет».

В отличие от совка, китайцы вовсе не беспокоятся о том, что они уподобились индейцу Виннету, сыну Инчучуна и вышли на тропу плагиата. Они трудолюбиво копировали все, от самолетов до танков и отвечали легко:

— Не знаем мы состав их брони. Мы свою сделали.

— Ну и что, что пушка такого же калибра? Мы не собираемся ни с кем калибрами меряться.

— Да, силуэт очень похож, так вышло, но вы посмотрите сзади, видите пропеллер? У вашего, был пропеллер? Нет? Ну мы же говорили – с нуля все сами сделали, хотя и похожее.

Только со временем у них стали выходить совсем переделанные образцы техники и оружия, по отдельным параметрам превосходящие образец. В общем, все в курсе этой истории, а выражение «китайская подделка» стала визитной карточкой страны на многие годы. Тем не менее, это не значит, что в КНР вовсе не было своих разработок, в которых они изначально имели приоритет перед конкурентами. Прежде чем обратить внимание именно на такую область деятельности, позволим себе вспомнить один момент, который помнят лица старшего пионерского возраста, а молодежь даже не поймет, о чем речь.

В общем, после окончания Второй Мировой Войны, в Китае продолжилась гражданская война, в которой победу одержали коммунисты, во главе с Мао Цзэдуном, поддерживаемым Сталиным. До смерти Сталина отношения между двумя странами складывались более чем замечательно и в корейской войне совки и китайцы сражались плечом к плечу. Но весной 1953 года,Иосиф Виссарионович безуспешно сходил «по маленькому» и от этого немножко умер, прям там, где и сходил. С этого момента отношения между странами стали охлаждаться, а после ХХ съезда компартии совка, где Никита Хрущев назвал Сталина «мудачина ты, простофиля» отношения и вовсе испортились. Пекин заклейми Москву позором и обвинил в «ревизионизме». Здесь мы не станем объяснять сути этого обвинения, просто отметим, что этот термин был употреблен в плохом смысле слова. В это же время Великий Кормчий объявил, что только Китай идет правильным путем, как и завещал великий Ленин. То есть, в Пекине действительно решили, что только они правильно понимают идеи вождя пролетариата.

Только со временем у них стали выходить совсем переделанные образцы техники и оружия, по отдельным параметрам превосходящие образец. В общем, все в курсе этой истории, а выражение «китайская подделка» стала визитной карточкой страны на многие годы. Тем не менее, это не значит, что в КНР вовсе не было своих разработок, в которых они изначально имели приоритет перед конкурентами. Прежде чем обратить внимание именно на такую область деятельности, позволим себе вспомнить один момент, который помнят лица старшего пионерского возраста, а молодежь даже не поймет, о чем речь.

В общем, после окончания Второй Мировой Войны, в Китае продолжилась гражданская война, в которой победу одержали коммунисты, во главе с Мао Цзэдуном, поддерживаемым Сталиным. До смерти Сталина отношения между двумя странами складывались более чем замечательно и в корейской войне совки и китайцы сражались плечом к плечу. Но весной 1953 года,Иосиф Виссарионович безуспешно сходил «по маленькому» и от этого немножко умер, прям там, где и сходил. С этого момента отношения между странами стали охлаждаться, а после ХХ съезда компартии совка, где Никита Хрущев назвал Сталина «мудачина ты, простофиля» отношения и вовсе испортились. Пекин заклейми Москву позором и обвинил в «ревизионизме». Здесь мы не станем объяснять сути этого обвинения, просто отметим, что этот термин был употреблен в плохом смысле слова. В это же время Великий Кормчий объявил, что только Китай идет правильным путем, как и завещал великий Ленин. То есть, в Пекине действительно решили, что только они правильно понимают идеи вождя пролетариата.

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Все, кто уже получил биометрический паспорт, помнят о том, как фотографировали на него. Надо было поставить лицо таким образом, чтобы компьютерная программа смогла захватить и соотнести контрольные точки вашего портрета. Без этого съемка не имеет смысла. Там важны неизменные физические параметры – углы глазниц, скулы и прочее. Это исключает почти все известные методы камуфляжа и позволяет идентифицировать человека в совершенно необычной обстановке. Причем, фотография получается черно-белая, так что цвет там вообще не играет роли.

И вот выясняется, что все чаще, от имени РФ говорит «Путин», имеющий явно выраженные азиатские черты – тесный разрез глаз, выдающиеся скулы и некоторые другие особенности. Это наводит на подозрение о том, что оригинал Путина, какое-то время назад, подменили двойником. Причем, речь идет не о человеке, волею судеб имеющем сходные физические параметры, а о клонированном дубликате.

Все, кто уже получил биометрический паспорт, помнят о том, как фотографировали на него. Надо было поставить лицо таким образом, чтобы компьютерная программа смогла захватить и соотнести контрольные точки вашего портрета. Без этого съемка не имеет смысла. Там важны неизменные физические параметры – углы глазниц, скулы и прочее. Это исключает почти все известные методы камуфляжа и позволяет идентифицировать человека в совершенно необычной обстановке. Причем, фотография получается черно-белая, так что цвет там вообще не играет роли.

И вот выясняется, что все чаще, от имени РФ говорит «Путин», имеющий явно выраженные азиатские черты – тесный разрез глаз, выдающиеся скулы и некоторые другие особенности. Это наводит на подозрение о том, что оригинал Путина, какое-то время назад, подменили двойником. Причем, речь идет не о человеке, волею судеб имеющем сходные физические параметры, а о клонированном дубликате.

На это могут возразить, что Улюкаев и так имел хорошую примесь азиатской крови, но на это мы заметим следующее. Валя Матвиенко, она же «Валька полстакана», она же «Валюха красные трусы», тоже неожиданно проявила монголоидные мотивы в своем портрете. У нее точно нет азиатских кровей, а глаза стали узкими да и скулы тоже изменились. А это, на минуточку – глава верхней палаты парламента РФ, утверждающего все бумаги, связанные с выделением Китаю земли под концессию.

Как постепенно выясняется, РФ стала первой страной, на которой Китай обкатал свои новые генетические технологии. Будь в РФ хотя небольшая прослойка вменяемой публики, они бы уже давно заметили подмену и назвали бы все это «атакой клонов», но там уже давно некому это замечать, а уж тем более – бить по этому поводу тревогу. С другой стороны, если бы кто-то из РФ уличил Пекин в такого рода подделке, то оттуда вполне могли бы сказать о том, что это их исконная технология и ее-то они точно у россиян не стащили, а потому и танк с пропеллером – их собственная разработка.

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