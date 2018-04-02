Президент России Владимир Путин позвонил Аману Тулееву, сообщившему о желании уйти в отставку по собственному желанию, и поблагодарил за работу.

О звонке в воскресенье, 1 апреля говорит пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Путин позвонил Тулееву и поблагодарил его за многолетнюю работу на посту руководителя региона, – говорит представитель Кремля.

Аман Тулеев возглавлял регион с 1997 года. Напомним, о своем заявлении об отставке он сообщил сегодня утром. В видео обращении к жителям Кузбасса он еще принес соболезнования в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» и подчеркнул, что мы должны жить дальше, чтобы хранить память о погибших. В результате пожара умерли 64 человека и пострадали более 70 человек. Кроме того, Тулеев поблагодарил кузбассовцев за то, что были рядом и в горе и в радости – и в период забастовок в регионе и во времена, когда Кузбасс преобразился.

Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы региона вице-губернатора Сергея Цивилева. Выборы губернатора Кемеровской области состоятся в сентябре, в единый день голосования. Полномочия Амана Тулеева истекали в 2020 году. Выборы проводятся досрочно.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира