На одной из передовых позиций 7 омсбр, опьяненный оккупант обстрелял из стрелкового оружия якобы БПЛА сил АТО, чем едва не уничтожил подельников из соседней позиции, передает со ссылкой на данные разведки.

"По информации разведки штаба АТО, вчера, на одной из передовых позиций 7 омсбр, опьяненный оккупант обстрелял из стрелкового оружия якобы БПЛА сил АТО. Впрочем, как выяснилось позже, этот горе-вояка увидел на небе звезду, которую принял за беспилотник. Без всяких колебаний "рембо" открыл огонь.

Впрочем, или то с прицеливанием у выпившего боевика возникли проблемы, то звезды на небе протянулись к горизонту, но в результате "охоты" на БПЛА, выстрелы едва не стали роковыми для подельников из соседней позиции", - говорится в сообщении.

В штабе АТО объяснили, что обстрелянные оказались минометчиками, которые почему-то находились на линии соприкосновения, а не в районе отвода. Так или иначе, но "шутки" они не поняли, и пообещали организовать для стрелка серьезную воспитательную беседу.

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