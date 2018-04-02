Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что если бы бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля пытались бы отравить "изощренно" и при помощи газа "Новичок", он бы не выжил. Лавров: Делайте выводы сами Фото: ЕРА Лавров отметил, чтоизощренные атаки "приводят обычно к смертельному исходу мгновенно", тем более, если идет речь о боевом веществе "Новичок".Он подчеркнул, что России по-прежнему не дали удостовериться в том, о каком именно веществе идет речь.Лавров добавил, что если идет речь о таком боевом отравляющем веществе, "делайте выводы сами, что могло стать с людьми, которые были выбраны в качестве объектов такой атаки".4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали еще около 30 стран. Ряд стран вызвали из РФ своих послов для консультаций. НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать, а 30 марта врачи рассказали, что она в больнице начала есть и пить. В посольстве РФ 30 марта потребовали предоставить им доступ к выздоравливающей Скрипаль.Юлия Скрипаль является гражданкой России, а ее отцу предоставили политическое убежище в Великобритании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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