В третий день "Пасхального перемирие" боевики российско-оккупационных войск сорвали разведения войск в Станице Луганской. Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК, передает

"Оккупанты продолжают игнорировать требования режима тишины на участке разведения сил и средств сторон в районе населенного пункта деревня Луганская. Несмотря на введение с 30 марта всеобъемлющего режима "Пасхального перемирия" по всей линии разграничения сторон на Востоке Украины вечером 1 апреля российский-оккупационные войска в очередной раз применили здесь стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

В СЦКК добавили, что обстрел военнослужащих ВС Украины боевики осуществляли с горы правитель Игорь, что на временно неподконтрольной территории Правительства Украины. Об этом уже сообщили СММ ОБСЕ.

"Боевики вооруженных формирований РФ систематически осуществляют провокационные обстрелы района Станицы Луганской, целью которых является сорвать разведения сил и средств сторон в этом районе, и продолжать использовать занятые ими позиции для осуществления своих преступных действий", - пояснили в центре.

В СЦКК отметили, что подразделения Вооруженных Сил Украины готовы к отводу своих сил и средств на этом участке разведения в зеркальном варианте, при условии неукоснительного выполнения требований Рамочного решения Трехсторонней контактной группы.

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